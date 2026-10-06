Trump über möglichen Iran-Angriff: „Sollen sie doch LA auslöschen“

US-Präsident Donald Trump sorgt wieder einmal für Empörung. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte er, die Auslöschung einer Stadt wie Los Angeles oder San Diego sei ein „sehr kleiner Preis“ für den Sieg im Krieg gegen den Iran.

US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen zu möglichen Angriffen des Iran auf die US-Metropolen Los Angeles und San Diego für Empörung gesorgt. "Sollen sie doch Los Angeles auslöschen, sollen sie doch San Diego auslöschen", sagte Trump am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung. Dies sei "ein sehr kleiner Preis". Die oppositionellen Demokraten, die Kalifornien regieren, in dem Los Angeles und San Diego liegen, warfen Trump vor, Teheran zu einem Angriff zu ermutigen.

"Donald Trump sagt jetzt, unsere ausländischen Feinde sollten Los Angeles und San Diego 'ausschalten'", erklärte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom im Onlinedienst X. "Er ist wirr und gefährlich", fügte Newsom hinzu. Der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, erklärte auf X: "Die atomare Auslöschung einer US-Stadt ist nicht zum Lachen."

Videoaufnahmen von Trumps Wahlkampfauftritt im US-Staat Nebraska waren zuvor viral gegangen. Darin sagte der US-Präsident auch, die hohen Ölpreise durch den Iran-Krieg seien durch die Notwendigkeit gerechtfertigt, Teheran davon abzuhalten, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. Die Ölpreise seien ein "bisschen hoch", sagte Trump. Dies sei aber "ein kleiner Preis für die Sicherheit der Welt, für die Sicherheit unseres Landes".

Weißes Haus spricht von „Medien-Hysterie“

Das Weiße Haus wies die Kritik an Trumps Äußerungen am Dienstag als "Medien-Hysterie" zurück und betonte, der US-Präsident habe über die vom Iran ausgehende Bedrohung gesprochen. "Er stellte eindeutig klar, dass US-Städte bedroht worden wären, wenn ein atomar bewaffneter Iran nicht gestoppt worden wäre", erklärte Kommunikationschef Steven Cheung auf X.

Das Weiße Haus kritisierte auf X zudem eine Schlagzeile der "Los Angeles Times", wonach Trump vorgeschlagen habe, es solle zugelassen werden, dass der Iran Los Angeles und San Diego "ausschaltet". "Nein, hat er nicht, ihr Dummköpfe", erklärte das Weiße Haus dazu. "Er sagte, die USA kämpfen dafür, den Iran daran zu hindern, überhaupt die Fähigkeit zu haben, Los Angeles und San Diego mit einer Atomwaffe auszuschalten – was sie tun würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten."

Die USA und Israel hatten ihren am 28. Februar begonnenen Krieg gegen den Iran damit begründet, dass dessen Atomprogramm eine Gefahr darstelle. Die beiden Länder vermuten ebenso wie die Europäer bereits seit Jahrzehnten, dass die Islamische Republik eine Atombombe bauen will, was Teheran kategorisch zurückweist.