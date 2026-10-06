Mehrere österreichische Banken melden technische Störung

Volksbank, bank99, Hypos: Mehrere österreichische Banken kämpfen derzeit mit einer technischen Störung, viele Bankservices stehen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Seit Dienstagnachmittag kommt es bei einigen österreichischen Bankengruppen zu teils massiven Einschränkungen beim Online-Banking, auch bei Bankomatbehebungen berichten Kundinnen und Kunden von Problemen. Die Volksbank informiert direkt auf ihrer Startseite über „Einschränkungen unserer Bankservices“. Grund sei ein Stromausfall. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung, um den Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. Wir bitten um Geduld und danken für Ihr Verständnis“, so die Mitteilung an die Kunden.

Auch die Post-Bank bank99 schreibt: „Aktuell sind das bank99 Online-Banking sowie die meine99 App nicht erreichbar.“ Darüber hinaus komme „bei einzelnen Kartenbehebungen und Kartenzahlungen zu technischen Einschränkungen“. Auch hier das Versprechen, dass man „mit Hochdruck an der Behebung der Störung“ arbeite.

Bei der Bank Burgenland und der Austrian Anadi Bank wird ebenfalls über technische Störungen und damit verbundene „Einschränkungen bei Zahlungen mit der Debitkarte, beim Onlinebanking, POS-Zahlungen und Bankomatbehebungen“ informiert. Die Hypo Vorarlberg listet auf, dass aktuell u. a. Online-Banking, Mobile-Banking, Debitkarten und Geldautomaten nicht verfügbar sind.

Grund soll ein lokaler Stromausfall in Tirol sein, der zu einem Systemausfall geführt hat. Die betroffenen Institute verwenden laut „Standard“-Bericht Software und Server-Infrastruktur der Accenture TiGital GmbH (früher Österreichisches Unternehmen ARZ).