Schummel-Skandal im Gymnasium Hartberg: „Spion“ muss Sozialstunden leisten

Schüler verschaffte sich am Gymnasium Hartberg Zugang zu den Prüfungsfragen, rund 20 Schüler profitierten. Ermittlungen gegen den Jugendlichen waren die Folge.

Am Gymnasium Hartberg hat sich ein Schüler den Zugang zu Prüfungen verschafft, diese dann in Umlauf gebracht. Es folgten Ermittlungen gegen ihn

Wohl ohne großes Nervenflattern traten im Frühjahr mehr als 20 Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse zu einer Prüfung an. Die Fragen der Schularbeit am Gymnasium Hartberg waren nämlich für die Jugendlichen keine große Überraschung mehr – die Prüfungsfragen hatten nach einem Hackerangriff auf einen Lehrer schon fleißig die Runde gemacht.

Als Urheber wurde wie berichtet ein Schüler ausgeforscht. Die Methode des „Spions“? Er verwendete einen Keylogger (“Tasten-Protokollierer“). Das ist eine Software, mit der die Eingaben eines Benutzers an der Tastatur eines Computers protokolliert und damit rekonstruiert werden können. Genau eine solche Rekonstruktion ermöglichte dem Schüler der Maturaklasse einen Zugang zum digitalen Lehrer-Account, wo er Zugriff auf alle künftigen Prüfungsaufgaben erhielt. Die Schularbeitenaufgaben von verschiedenen Fächern hat der Schüler daraufhin fotografiert und via Social Media an zwei Mitschüler weitergeleitet. Diese schenkten wiederum weiteren Kollegen die Aufgaben, eine kleine Lawine war losgetreten.

Schüler als Beschuldigter

Als Beschuldigter in der Causa wurde von der Staatsanwaltschaft schließlich nur der „Spion“ geführt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem und des missbräuchlichen Abfangens von Daten eingeleitet. „Dieses Verfahren ist diversionell erledigt worden“, erklärt Christian Kroschl, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Der Jugendliche muss, so die Auflage, für sein Vergehen insgesamt 40 Stunden an gemeinnützigen Leistungen erbringen.

Das Verfahren gegen den Schüler wurde diversionell erledigt, er hat 40 Stunden gemeinnützige Leistungen zu erbringen. — Christian Kroschl , Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft

Zur Erinnerung: Die „Betrüger“ dürfen ihre guten Noten behalten und zur Matura antreten, um den „Kollateralschaden“ möglichst gering zu halten, wie es damals hieß. Einfacher Grund: Weil die Notenkonferenz bereits stattgefunden hatte und die erschummelten Noten bereits vermerkt waren, war es für eine Korrektur schlicht und einfach zu spät.