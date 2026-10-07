HSG Graz: „Anscheinend muss etwas daherkommen, wenn es gut läuft“

In der HLA geht es Schlag auf Schlag für die HSG Graz. Am Mittwoch empfängt man ersatzgeschwächt die Fivers im Sportpark.

Sechs Punkte haben die Handballer der HSG Graz bereits auf dem Konto, 16 weitere sollen im Grunddurchgang noch folgen, wenn es nach Obmann Michael Schweighofer geht. Denn erst dann hätte man Gewissheit, meint der Steirer. „Je früher wir das erledigen, desto besser. Ich bin davon überzeugt, dass man heuer mit 22 Punkten unter den ersten Acht ist. Natürlich klingt das alles am Papier nicht so schwer, aber es ist wieder extrem ausgeglichen in dieser Saison.“ So könne erneut jeder gegen jeden gewinnen. Überraschungen stehen nahezu auf der Tagesordnung und es mag auch den einen oder anderen Konkurrenten überrascht haben, dass die Grazer in dieser Spielzeit von Beginn an voll da waren.

Während die HSG in den vergangenen Jahren von einem Traumstart wortwörtlich nur träumen konnte, legte das Team von Coach Risto Arnaudovski heuer mit drei Siegen aus vier Spielen ebendiesen hin – und hatte dabei noch Luft nach oben. „Leider haben wir die Partie in Linz komplett verschlafen“, trauert Schweighofer dem Punktverlust bei der 29:36-Niederlage in Oberösterreich im dritten Saisonspiel etwas hinterher. „Aber wir hatten so einen Start in dieser Form trotzdem noch nie. Sechs Punkte aus vier Spielen hätten wir so vorher sicher genommen.“

Also alles perfekt in der Murstadt? Nicht ganz! Denn der Verletzungsteufel forderte nun sein nächstes Opfer. Zu den Langzeitverletzten Thomas Eichberger und Simon Sonnleitner gesellt sich nun auch Killian Schranz. Der Rückraumspieler fällt mit einer Handverletzung mehrere Wochen aus. „Anscheinend muss bei uns etwas daherkommen, wenn es richtig gut läuft“, versucht es der Obmann mit Humor zu nehmen. Trotz der Ausfälle bleibt Schweighofer aber optimistisch. „Im Tor haben es David Weinhappl und Adin Jasarevic zuletzt richtig gut gemacht. Sie haben uns mit wichtigen Paraden extrem geholfen.“ Hilfe vom Duo im Tor der Grazer benötigt es wohl auch am Mittwoch, wenn die Fivers zu Gast im Sportpark sind. „Da wird es sicher hin und hergehen. Sie spielen Tempohandball und den beherrschen sie so gut wie kein anderes Team in der Liga. Wir haben sie im Vorjahr zwei Mal geschlagen und haben es also schon bewiesen. Gegen sie darfst du dir einfach keinen Fehler erlauben.“