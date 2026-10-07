Bewegender Appell von Alfons Haider am Sterbetag seiner Mutter

Vor drei Jahren starb Alfons Haiders „Lebensmensch“. An ihrem Todestag richtete der Moderator und Entertainer einen emotionalen Appell an seine Fans.

Alfons Haider und seine Mutter Anna hatten eine ganz besondere Beziehung. Nach dem Tod seines Vaters, als Haider 17 Jahre alt war, blieben er und seine "Mutsch“, wie er sie liebevoll nannte, unzertrennlich – bis sie 2023 verstarb. Exakt an ihrem dritten Todestag wandte sich der aktuelle Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch auf Instagram mit einer bewegenden Bitte an seine Fans:

„Ich kann nur wieder mahnen: Bitte, führt alle Gespräche, solange ihr es noch könnt“, appellierte Haider am Grab seiner Mutter an seine Community. „Das ist zumindest ein bisschen eine Hilfe.“ Er sei sich sicher, dass seine „Mutsch“ immer mit einem Auge bei ihm sei.

Alfons Haider konnte lange nicht loslassen

Haider sprach seit ihrem Tod bereits mehrmals öffentlich über die sehr belastende Zeit davor und die schmerzhafte Phase danach. Besonders tief blicken ließ der mittlerweile 68-jährige Entertainer Ende April im ORF-Interview in „Hinter den Schlagzeilen“. Darin sprach er über die Entstehung seines Buchs „Meine Mama, die Löwin“, das er nicht nur als eine Hommage und Dankeschön an seinen Lebensmenschen sieht, sondern auch als eine Abrechnung mit sich selbst.

Er kreidet sich selbst an, dass er nicht rechtzeitig loslassen konnte. Seine Mutter litt viele Jahre an Demenz. Haider erzählt, dass bereits fünf Jahre vor ihrem Tod ein befreundeter Internist zu ihm gesagt hat: „Alfons, du musst deine Mutter gehen lassen.“ Er habe ihn damals gefragt, ob er wahnsinnig sei, er habe doch einen Eid geschworen, dass er Menschenleben verlängern muss. Seine Antwort darauf sei gewesen, dass er einen Eid geschworen habe, Menschen nicht leiden zu lassen.

Erst an ihrem Todestag habe er es übers Herz gebracht, sie gehen zu lassen und ihr das auch zu sagen. Wichtig sei ihm weiterzugeben, dass man auf Signale achten und diese erkennen solle, damit man sich nicht zu sehr voneinander abhängig macht. Vor dem nahenden Tod sollte man „sich Dinge überlegen, um nicht überrollt zu werden“.