Der Köflacher Hans-Peter Stangl und der Rosentaler Günter Ofner vertraten die Lipizzanerheimat erfolgreich bei der „PingPongParkinson“-WM in Hannover.

Der Köflacher Hans-Peter Stangl und der Rosentaler Günter Ofner vertraten die Lipizzanerheimat bei den diesjährigen „PingPongParkinson“-Weltmeisterschaften in Hannover. Insgesamt nahmen rund 780 Spielerinnen und Spieler aus 35 Nationen an dem Turnier teil. Stangl und Ofner, die beide beim UTTC Raiffeisen Ligist trainieren, krönten ihre starken Leistungen mit dem Sieg im Herren-Doppel der Klasse zwei im Consolation-Bewerb.

Die Spielerinnen und Spieler wurden entsprechend ihrer Spielstärke sowie dem Fortschritt ihrer Erkrankung in verschiedene Gruppen eingeteilt. In Deutschland ist die Parkinson-Tischtennis-Community bereits gut vernetzt. „Im ganzen Land gibt es rund 300 offizielle Stützpunkte, an denen gespielt wird. Bei uns in Österreich sind es gerade einmal drei“, erzählt Stangl.

© kk Im Herren-Doppel erreichten Ofner und Stangl den ersten Platz in ihrer Klasse

Tischtennis als Therapie

Der Sport ist für die Teilnehmer eine Form der Therapie, die dazu beitragen soll, das Fortschreiten der Parkinson-Symptome zu verlangsamen. „Beim Tischtennisspielen bin ich in einem anderen Element“, erzählt Stangl, der heuer bei den Parkinson-Tischtennis-Meisterschaften in Klagenfurt bereits den Vizestaatsmeistertitel im Herren-Einzel holte.

Auch bei den Weltmeisterschaften überzeugten Stangl und Ofner mit starken Auftritten im Herren-Einzel. Ofner, der zum ersten Mal an dem Großturnier teilnahm, erreichte unter mehr als 200 Teilnehmern den neunten Platz. Stangl musste krankheitsbedingt einen kleinen Leistungseinbruch hinnehmen, bewies aber dennoch großen Kampfgeist.

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Im Mixed-Bewerb gingen die beiden Weststeirer gemeinsam mit ihren Tischtennispartnerinnen an den Start. Dabei erreichten sie den neunten beziehungsweise den 17. Platz. „Wir wollten auch am letzten der fünf Spieltage spielen, und das haben wir geschafft“, ziehen sie eine positive Bilanz.

Ofner spielt in Shanghai

Für Günter Ofner geht die internationale Saison bereits im Oktober weiter. Dann wird er an der Weltmeisterschaft des Verbands ITTF in Shanghai teilnehmen. Hans-Peter Stangl wird im nächsten Jahr wieder bei den Österreichischen Meisterschaften antreten, bevor die nächste „PingPongParkinson“-WM in der Schweiz stattfindet.