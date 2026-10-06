Frankreichs Jugend in Wut: Extreme Linke profitiert von den Schülerprotesten

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. ChronikReportage Frankreichs Jugend in Wut: Extreme Linke profitiert von den SchülerprotestenDie Schülerproteste in Frankreich gehen mit unverminderter Gewalt weiter. Die Jugendlichen gehen auf Konfrontationskurs. Die Polizei zeigt Härte. © AFP/Lou BenoistEin Demonstrant hält bei einer Blockade von Gymnasiasten nahe der Place de la Bastille in Paris ein Schild mit der Aufschrift „Die Jugend erhebt ihre Stimme, die Polizei schlägt sie nieder“. Seit Ende September blockieren Schüler Hunderte Schulen in Frankreich. Sie protestieren unter anderem gegen Lehrermangel, überfüllte Stundenpläne, marode Schulgebäude und schlechte Lernbedingungen.Rudolf Balmervor 2 Stunden6. Oktober 2026 um 14:21FrankreichStreik +3JugendBildungSchule