Frankreichs Jugend in Wut: Extreme Linke profitiert von den Schülerprotesten

Ein Demonstrant hält bei einer Blockade von Gymnasiasten nahe der Place de la Bastille in Paris ein Schild mit der Aufschrift „Die Jugend erhebt ihre Stimme, die Polizei schlägt sie nieder“. Seit Ende September blockieren Schüler Hunderte Schulen in Frankreich. Sie protestieren unter anderem gegen Lehrermangel, überfüllte Stundenpläne, marode Schulgebäude und schlechte Lernbedingungen.