Kärntner Bürgermeister tritt nach nur einer Periode wieder ab

Wolfgang Gallants Liste wird vom bisherigen Vizebürgermeister Georg Loibnegger gemeinsam mit der Volkspartei Lavamünd/Ettendorf weitergeführt.

Wolfgang Gallant ließ die Entscheidung über seine Wiederkandidatur bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2027 lange offen. Nun gab der 63-Jährige in einer Aussendung bekannt, dass er nächstes Jahr nicht mehr kandidieren wird. „Das Bürgermeisteramt ist eine schöne, aber auch sehr fordernde Aufgabe. Ich habe für mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Verantwortung an der Spitze weiterzugeben“, teilt der pensionierte Tischlermeister in einer Aussendung mit.

Gallant schaffte es 2021 in der Marktgemeinde Lavamünd mit rund 2800 Einwohnern mit seiner eigenen Liste als Quereinsteiger auf den Bürgermeistersessel. „Wir haben in dieser Periode vieles umgesetzt und gleichzeitig wichtige Projekte vorbereitet und auf Schiene gebracht, die unsere Gemeinde auch in den kommenden Jahren beschäftigen werden“, so Gallant, der noch bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode als Bürgermeister im Amt bleibt.

Fusion mit der ÖVP

Danach wird die von Gallant gegründete Liste (derzeit sieben Mandate) vom bisherigen Vizebürgermeister zusammen mit der Volkspartei Lavamünd/Ettendorf (aktuell vier Mandate) als unabhängige Liste Georg Loibnegger weitergeführt. Im Mittelpunkt stehen dabei weiterhin die Gemeinde und ihre Menschen – unabhängig von Parteigrenzen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam viel gearbeitet und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen. Darauf möchte ich aufbauen und gleichzeitig meinen eigenen Stil und meine eigenen Schwerpunkte einbringen“, sagt der 32-jährige Georg Loibnegger, der nicht nur als Spitzenkandidat, sondern auch als Bürgermeisterkandidat antreten wird. „Entscheidend ist für mich, dass wir als starkes Team für alle Menschen in unserer Gemeinde da sind“, betont der studierte Holzwirt.

In den kommenden Monaten wird sich die Liste Georg Loibnegger formieren und ihr Team für die kommende Wahl vorstellen. Gallant, der auf einem hinteren Listenplatz kandidieren wird, bleibt dem Team weiterhin erhalten.