Beim Kärntner Dackelrennen messen sich Vierbeiner im KO-System

Am Samstag geht in Dreifaltigkeit, Gemeinde Frauenstein, das zweite Kärntner Dackelrennen über die Bühne. Über 30 Hunde werden daran teilnehmen.

Es wird ein Rennen, wie man es nicht alle Tage sieht. Am Samstag werden sich in Dreifaltigkeit in der Gemeinde Frauenstein zahlreiche Dackel tummeln. Die Kärntner Sektion vom Österreichischen Dachshundeklub veranstaltet nämlich das zweite Kärntner Dackelrennen.

Treffpunkt der Dackelfreunde ist am 10. Oktober um 10 Uhr beim Gasthaus Jägerwirt in Dreifaltigkeit. Zum Aufwärmen wird ein gemütlicher Spaziergang mit den Tieren gemacht. Die Route ist gut fünf Kilometer lang. Anschließend werden die Dackel durch Gerfried Kabas gesegnet und im Jägerwirt kann man sich stärken. Mit dem Segen Gottes und einem vollen Magen beginnt das Highlight des Tages: Das zweite Kärntner Dackelrennen.

© ÖDHK - Sektion Carinthia Allerhand Dackel werden am Samstag in Dreifaltigkeit unterwegs sein

„In Holland ist sowas schon lange üblich. Diese Idee hat uns so gut gefallen, dass wir es auch probieren wollten. Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal getestet und es ist super angenommen worden“, erklärt Christian Maletz, der Obmann des Österreichischen Dachshundeklubs – Sektion Kärnten. Bis jetzt gibt es bereits 30 Anmeldungen von motivierten Dackeln und ihren menschlichen Begleitern. Auch aus anderen Bundesländern haben sich Dackelfreunde für das Rennen angemeldet. „Es werden aber noch mehr erwartet. Es gibt auch kein Teilnehmer-Limit“, sagt Maletz, dessen Dackel „Orca“ auch schon in den Startlöchern steht und sich auf Samstag freut.

© ÖDHK - Sektion Carinthia Eine Person lässt den Hund los, eine weitere wartet im Ziel auf ihn

Doch nun zum Rennen. Jeder Dackel, egal wie alt, darf mitmachen. Zu bewältigen ist eine Distanz von 23 Metern. Auf der Rennbahn sind pro Rennen zwei, maximal drei Dackel gleichzeitig. Am Start ist jeweils eine Person, die den Hund loslässt. Am Ziel befindet sich das Herrchen oder Frauchen mit Leckerli, Spielzeug oder was der Dackel halt am liebsten hat. Der Gewinner wird mittels KO-System ermittelt.

Jeder Gewinnerhund pro Lauf kommt in die nächste Runde, bis zwei, maximal drei Dackel übrig sind. Für die besten drei winken Pokale und Sachpreise. „Unser Motto ist jedoch ‚jeder Dackel ist ein Gewinner‘. Daher bekommt jeder Dackel auch noch ein kleines Geschenk von unseren Sponsoren gespendet“, erklärt Schriftführerin Maria Obmann. Das Nenngeld pro Hund von 15 Euro wird vor Ort eingenommen. Bei der Anmeldung vor Ort muss ein gültiger Impfpass des Hundes vorgelegt werden.