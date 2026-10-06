Traktor stürzte in Kärnten in Bach: 67-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 67-jähriger Mann kam am Dienstagvormittag in Faak am See mit seinem Traktor von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Der Mann wurde von der Feuerwehr gerettet.

Eine Person musste von den Einsatzkräften geborgen werden

Der 67-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land war gegen 10.15 Uhr mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße in Faak am See unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Fahrzeug in einen Bach.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Mann noch im Fahrzeug. Die Feuerwehr rettete ihn mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Bach. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.

Ölsperre errichtet

Da Betriebsmittel austreten konnten, errichteten die Einsatzkräfte eine Ölsperre. Anschließend barg die Hauptfeuerwache Villach den Traktor aus dem Bachbett. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Faak am See und Gödersdorf sowie die Hauptfeuerwache Villach.