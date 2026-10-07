Hoffest eskaliert: Nächste Frau verlässt Hof des Kärntner Bauern

In Metnitz findet das Hoffest von Bauer Arnold statt. Während des Festes wird wieder eine Entscheidung getroffen: Eine weitere Dame verlässt den Hof.

In der vierten Folge lässt der erste Auftritt vom Kärntner „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Arnold lange auf sich warten. Erst nach 40 Minuten sieht man die ersten Szenen mit dem Bauern aus dem Metnitztal. Am Hoffest in Metnitz wird intensiv das Tanzbein geschwungen. „Ich war Volkstänzer und auch Martina kann sehr gut tanzen, das lief wirklich wie am Schnürchen“, sagt Arnold grinsend. Jedoch war der gemeinsame Tanz mit Michaela nicht so flott, die Absätze ihrer Stöckelschuhe waren das Problem.

Ein Freund von Arnold versucht die Situation am Hof auf den Punkt zu bringen. „Martina passt ganz sicher für das Leben auf dem Hof. Michaela passt für den Lifestyle. Es geht hier quasi ins Elfmeterschießen.“

© KK/ATV Da war die Welt noch in Ordnung. Michaela, Arnold und Martina (von links)

„Ich bin echt sauer“

Als es etwas später zu einer ruhigeren Minute kommt, schnappt sich Martina gleich Arnold für ein „Vier-Augen-Gespräch“. Eine Situation, die Michaela überhaupt nicht passt. „Dass er einfach mitging. Arnold sagt kein Wort, er hat sich einfach umgedreht und ist gegangen. Ich bin wirklich sauer und er geht mir auf den Geist. Ich mag ihn, aber wenn da nix mehr kommt, kommt von mir auch nix mehr.“

Doch beim Gespräch öffnet sich Martina gegenüber dem Bauern: „Ich bringe einen Hintergrund mit. Ich habe meine Eltern bei mir zu Hause und lebe auch mit meinem Bruder zusammen, der Unterstützung braucht. Ich muss noch sechs Jahre arbeiten und kann das alles nicht aufgeben. Es ist schwierig. Wie sollen wir das machen, wenn es zu etwas kommt“, fragt die Oberkärntnerin den Bauern. Für Arnold ist klar: „Die Pendlerei ist ein wichtiger Punkt und in unserem Alter wird das nicht einfacher. Meine Vorstellung ist schon, dass meine Partnerin zu mir auf den Hof zieht und mit mir hier das Leben führt.“

Doch für Martina sind zu wenig Gefühle da und es kam auch zu wenig von Arnold. Dieser fügt an: „Du bist ein wunderbarer Mensch und das hat mir sehr gefallen. Vielleicht bleiben wir in Kontakt. Es war eine schöne Zeit.“

Und somit sind die Würfel gefallen. Martina wird am nächsten Tag den Hof verlassen. Der Bauer ist sichtlich erleichtert, dass nun eine weitere Entscheidung gefallen ist. Doch Michaela platzt darauf der Kragen. Als sie wieder mit Martina spricht, sagt sie ihr lauthals ins Gesicht: „Was war das? Wir stehen zu dritt am Tisch und ihr geht einfach weg, lasst mich blöd stehen und Arnold schaut mich nicht mehr an. Das finde ich nicht okay. Ich bin wirklich auf 180.“ Martina versucht, sie zu beruhigen und antwortet nur: „Warte einfach die nächsten Minuten ab.“

© KK/ATV Eine Umarmung zum Abschied von Martina und Arnold

Doch auch Michaela stellt sich quer

Als der noch ahnungslosen Michaela dann doch die Entscheidung mitgeteilt wird, fällt ihre Reaktion anders aus als erhofft. „Ich muss dir sagen, ich habe mich bemüht und es kommt einfach sehr wenig von dir. Ich bin unsicher und spüre nichts von deiner Seite. Ich sitze auch hier am Fest allein und du bist nicht da“, schnauzt sie Arnold an. Dieser war laut eigenen Angaben geschockt über ihr Verhalten. „Ich beachte dich ja, aber ich dachte mir, du bist auch selbstständig und kannst dich mit den Leuten unterhalten.“

Doch der Metnitztaler versucht, die Situation auch etwas zu entspannen. „Ich bin ja nicht mit dir allein da. Die ganzen Leute hier haben mir geholfen und sich um mich gekümmert. Ich muss auch mit den Menschen hier reden und mich bedanken. Ich weiß nicht, wie ich dran bin. Das Ganze könnte impulsiver werden und dann könnte ich mehr Gefühle zeigen. Aber du bist mir wirklich wichtig und ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen.“

Michaela kann sich einen Ruck geben. Sie bleibt. Gibt aber auch zu bedenken: „Ich brauche Zeit für mich und muss nachdenken, wie es in meiner Gefühlswelt ausschaut. Es kommt drauf an, was in den nächsten Tagen passiert.“

© KK/ATV Am Hoffest wurden Freunde und Familie kennengelernt

Der erste Kuss?

Die Vorschau für nächste Woche verspricht wieder spannende Aufnahmen. Arnold und Michaela genießen ihre Zweisamkeit mit einem Picknick. Es kommt auch zu einem Kuss und der Bauer verrät: „Da ist wirklich von meiner Seite aus was da.“