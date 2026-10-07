Pro & Kontra: Sollte Georgiens Fußballverband den SK Sturm finanziell entschädigen?

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Verletzt sich ein Spieler bei seiner nationalen Auswahl, ist das bitter für die Sportler und Pech für dessen Arbeitgeber. Berufsrisiko nennt sich das. Es gibt allerdings auch Fälle wie bei Sturm-Spieler Otar Kiteishvili. Nach langer Verletzungspause wurde er beim Verein behutsam fit gemacht. Dass sich das neue Trainerteam Georgiens nicht an die von der medizinischen Abteilung des SK Sturm vereinbarten Belastungssteuerung gehalten hat, ist fahrlässig. In solchen Fällen ist der nationale Verband zur Verantwortung zu ziehen, bei aller Selbsteinschätzung des Spielers.