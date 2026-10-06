Lenker hielt in Osttirol vor Schutzweg an: Hintermann krachte in Auto

Am Dienstagmorgen kam es auf der Drautal Straße in Lienz zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Die Polizei sucht nun nach einer Fußgängerin, die den Unfall beobachtet haben muss.

Ein 36-jähriger Iraker war am Dienstag gegen 6.35 Uhr mit seinem Auto auf der Drautal Straße B100 von Lienz in Richtung Sillian unterwegs. Beim Kreisverkehr auf Höhe des Straßenkilometers 108,8 hielt er vor einem Schutzweg an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Ein 53-jähriger Österreicher, der hinter ihm fuhr, fuhr daraufhin ungebremst auf den Wagen des 36-Jährigen auf. Dieser erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Fußgängerin gesucht

Die Fußgängerin hatte die Unfallstelle bereits verlassen, bevor die Polizeistreife eintraf. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (Telefonnummer: 059133 7230) zu melden.