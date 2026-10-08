Stadt zahlte Hunderttausende Euro für falschen Ziviltechniker

Ein Unternehmer übernahm jahrelang die Bauaufsicht bei der Sanierung von Klagenfurter Gemeindewohnungen. Nun wird gegen ihn ermittelt – und es stellt sich heraus, dass dem Mann die nötige Qualifikation fehlt.

Jahrelang führte ein Mann Ziviltechnikerarbeiten für „Klagenfurt Wohnen“ aus, obwohl er kein Ziviltechniker war

Der Anruf muss ein Schock gewesen sein. In den frühen Morgenstunden informierten Polizisten den Unternehmer, dass sie nun sein Haus durchsuchen würden. Bis 2024 war er als örtliche Bauaufsicht (ÖBA) bei größeren Sanierungsprojekten des städtischen Eigenbetriebs „Klagenfurt Wohnen“ zuständig gewesen. In dieser Funktion soll er falsche Rechnungen und Regieberichte für Arbeiten akzeptiert haben, die nie erbracht wurden. Gleichzeitig legte er selbst Honorare für die vermeintlichen Baustellen. Doch was gab es zu beaufsichtigen, wenn gar nicht gearbeitet wurde?

Das fragt sich auch die Staatanwaltschaft. Sie beschuldigt den Mann, Teil eines „illegalen Kick-Back-Systems“ zu sein. Dieser Verdacht hätte sich „durch die Angaben von drei anonymen Informanten verdichtet“. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kick-back-Systeme Vereinbarungen, bei denen ein Teil einer Zahlung oder ein anderer Vorteil verdeckt an eine am Geschäft beteiligte Person zurückfließt. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter vergibt einen Auftrag an einen Lieferanten und erhält dafür heimlich eine Provision.

Fehlende Qualifikation, keine Verträge

Die Ermittlungen förderten noch ein erstaunliches „Nebenprodukt“ zutage: Der Unternehmer war gar nicht qualifiziert die ÖBA durchzuführen. Er war nämlich kein Ziviltechniker. Warum das im Magistrat jahrelang niemandem auffiel? Offenbar hielt man ihn für einen Mitarbeiter jenes Ziviltechnikerbüros, das für „Klagenfurt Wohnen“ tätig war. Erst als die Polizei dessen Inhaber mit den Betrugsvorwürfen konfrontierte, flog die Konstruktion auf: Der Mann, erklärte der Inhaber, arbeite als eigenverantwortlicher Subunternehmer.

Eine ÖBA, die nicht von einem Ziviltechniker durchgeführt wird, sei „wertlos“ und wäre daher nie beauftragt worden, schrieb der für „Klagenfurt Wohnen“ tätige Rechtsanwalt Michael Sommer im August an die Staatsanwaltschaft. Es geht um viel Geld: Seit 2018 zahlte der Eigenbetrieb dem Büro mehr als 761.000 Euro für ÖBA-Leistungen. Auf welcher Grundlage ist unklar. Geschäftsführer Gerhard Scheucher erklärte den Ermittlern, dass ihm keine schriftlichen Verträge vorlägen.

Allerdings gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass der Mann sich vorsätzlich als Ziviltechniker ausgegeben hat. Vielmehr scheint schlicht niemand nach seiner Qualifikation gefragt zu haben. Mitarbeiter von „Klagenfurt Wohnen“ erklärten bei ihren Einvernahmen, man habe ihn aus der Abteilung Hochbau, heute Facility Management, „übernommen“. Dort habe er bereits Schulen und Kindergärten saniert.

© Helmuth Weichselbraun Stadträtin Constance Mochar möchte den Ermittlungen nicht vorgreifen

Facility Management war ebenfalls Kunde

„Der Sachverhalt ist Gegenstand von Ermittlungen“, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Sowohl die zuständige Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) als auch Scheucher wollten aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Auskünfte geben.

Dafür wirft eine Anfrage der Kleinen Zeitung beim Facility Management weitere Fragen auf. Die Abteilung erteilte dem Ziviltechnikerbüro zwischen 2019 und 2024 Aufträge im Wert von rund 250.000 Euro, darunter ebenfalls ÖBA-Leistungen. Ob diese vom selben Subunternehmer abgewickelt wurden, geht aus der Beantwortung nicht hervor. Die Abteilung hält allerdings fest, dass ein solches Vorgehen „der Zustimmung der Landeshauptstadt“ bedürfe. Eine solche liege nicht vor.