Recreation Graz: Russisches Flair, präzises Spiel

Das Grazer Orchester startete mit russischem Programm in seine Stefaniensaal-Saison.

Einen Abend voller Emotionen und Feuer bot das Orchester Recreation im Stefaniensaal. Zu Beginn erklang Igor Strawinskys Feuervogel-Suite, die ein Konzentrat aus dem Ballett darstellt und viel Raum für farbenprächtige Musikfontänen lässt. Dirigent Fuad Ibrahimov wusste diese auch auszukosten und zeigte die ganze Palette von sanften Wiegenlied-Tönen bis zu höllisch-wilden Rhythmen. Das Orchester warf sich ebenfalls ordentlich ins Zeug, spielte großteils sehr sauber und ließ einen strahlenden Feuervogel erstehen.

Anschließend stand Pjotr Iljitsch Tschaikowskys 1. Klavierkonzert auf dem Programm, ein Werk, das schon allein wegen seines außergewöhnlich langen Kopfsatzes etwas Besonderes ist. Der Komponist schwelgte hier in so ziemlich allen Gefühlen, von Sehnsucht, überschäumender Freude bis Schmerz und Wehmut. Pianistin Kristina Miller näherte sich dem Werk kraftvoll und zupackend, da gab es kein Zaudern, da siegte die Leidenschaft in jeder Hinsicht. Manche Töne kamen dunkel-gefährlich, als würde sich der Abgrund schon öffnen. Aber vorerst siegte noch das romantische Schwelgen – und das Publikum schwelgte erfreut mit.