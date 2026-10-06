85-Jährige in Wien-Favoriten auf offener Straße vergewaltigt

Passanten hörten Hilferufe der Pensionistin, ein Mann soll zu Fuß geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt Wien untersucht den Fall.

Eine 85-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten mutmaßlich Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die Pensionistin war gegen 1.35 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Wiener Hauptbahnhof, als sie laut Polizei von einem unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen und dort missbraucht wurde. Passanten hörten die Hilferufe der Frau und beobachteten einen Mann, der zu Fuß vom Tatort flüchtete.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Die verletzte 85-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Am Tatort gesicherte Spuren werden derzeit ausgewertet. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise werden (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.