„Manege frei“ hieß es für die Mittelschule Scheifling

Als Zirkusartisten durften sich Schülerinnen und Schüler aus Scheifling versuchen. Eine Woche lang wurde eifrig geprobt, das Publikum zeigte sich begeistert.

Der Projektzirkus „Mooncat“ war kürzlich an der Mittelschule in Scheifling zu Gast: Die Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Schulstufen durften für eine Woche ausprobieren, was es heißt, ein Artist zu sein. Fleißig wurde jongliert, gezaubert und eine ganze Show einstudiert.

© Kk Großes Talent bewiesen die Schülerinnen und Schüler

Das Ergebnis sorgte beim Publikum für Begeisterung: In zwei Vorstellungen brachten Zauberer, Artisten, Fakire, Jongleure sowie Clowns ihr Können vor den Vorhang und strapazierten nicht nur die Lachmuskeln, sondern sorgten auch für zahlreiche staunende Gesichter. Spielerisch gefördert wurden durch das Zirkusprojekt auch der Zusammenhalt unter den Jugendlichen sowie die Schulgemeinschaft.