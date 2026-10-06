Märtha Louise von Norwegen und ihr Ehemann, der Schamane Durek Verrett, verklagen Freunde auf 80 Millionen Dollar, es geht um Rufschädigung.

Nach der Beerdigung von König Harald von Norwegen ziehen Prinzessin Märtha Louise und ihr Ehemann Durek Verrett nun in den USA vor Gericht. Das Paar fordert gemeinsam mit Verretts Firma Ohana Productions LLC mehr als 80 Millionen US-Dollar Schadenersatz.

Die 242 Seiten umfassende Klage wurde am 14. September beim Superior Court in Los Angeles eingereicht. Sie richtet sich gegen vier namentlich genannte Personen, darunter Verretts Halbschwester Demetria de La Nuit, eine frühere Freundin, einen ehemaligen Manager sowie einen früheren Freund und Geschäftspartner. Zudem werden zehn weitere, bislang nicht identifizierte Personen genannt.

Vorwürfe gegen ehemalige Vertraute

Märtha Louise und Verrett werfen den Beklagten vor, über Jahre falsche und rufschädigende Behauptungen verbreitet zu haben. Zwei Personen sollen außerdem gegen Geheimhaltungsvereinbarungen verstoßen haben.

Nach Darstellung der Kläger hatte der Streit erhebliche wirtschaftliche Folgen. Verrett gibt an, dass Einnahmen aus seinen Geschäftsaktivitäten teilweise um bis zu 96 Prozent eingebrochen seien. Auch Vorträge sowie Fernseh-, Sponsoren- und andere Geschäftsangebote seien weggefallen. Verrett fordert persönlich mehr als 30 Millionen Dollar, Märtha Louise mehr als 20 Millionen Dollar. Weitere Ansprüche entfallen auf die gemeinsame Firma.

Ob diese Schäden tatsächlich entstanden sind und wer dafür verantwortlich ist, muss das Gericht klären. Die Vorwürfe der Kläger sind bislang nicht bewiesen.

Klage mitten in der Trauerzeit

Der Zeitpunkt der Klage ist besonders auffällig. Sie wurde nur fünf Tage nach der Beisetzung von König Harald eingereicht. Wenige Tage zuvor war zudem Prinzessin Astrid gestorben.

In der Klageschrift erklären Märtha Louise und Verrett, sie hätten diese Zeit eigentlich lieber mit ihrer Familie und in Trauer verbracht. Gesetzliche Fristen hätten sie jedoch dazu gezwungen, ihre Ansprüche jetzt geltend zu machen.

Auch Verretts Gesundheitszustand wird in den Unterlagen erwähnt. Er hatte zuletzt mit schwerem Nierenversagen zu kämpfen und sich einer Nierentransplantation unterzogen. Die Kläger machen geltend, dass die Auseinandersetzungen zusätzlich zu erheblichen persönlichen Belastungen geführt hätten.

Streit soll vor eine Jury

Der Anwalt des Paares, Richard Roth, erklärte, der Ruf seiner Mandanten sei über Jahre öffentlich beschädigt worden. Nun sollten die Fakten vor Gericht geprüft werden.

Märtha Louise und Verrett verlangen ein Schwurgerichtsverfahren. Ein erstes Planungstreffen vor dem Gericht in Los Angeles soll im Dezember stattfinden.