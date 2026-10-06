Neuer Postpartner für die Gemeinde St. Andrä gefunden

Ende August hat „Graf‘s Markt-Cafe“ nach nur fünf Monaten die Postpartnerschaft aufgelassen, seither wurde ein neuer Postpartner gesucht.

In St. Andrä hat „Graf‘s Markt-Café“ Ende April die Postgeschäfte übernommen, nachdem die defizitäre Post-Filiale geschlossen wurde. Doch nach nur fünf Monaten zog Unternehmer Erich Graf die Reißleine und stellte Ende August die Postpartnerschaft wieder ein: „Das Postvolumen war viel stärker, als erwartet, weshalb wir eine 30-Stunden-Kraft gebraucht haben. Aber das lässt sich mit der Provision von der Post für die Partnerschaft nicht abdecken“, begründete er seine Entscheidung.

Danach ging die Suche von vorne los. Nun hat die Post einen neuen Partner gefunden: „Anfang November wird der Billa-Markt in Burgstall bei St. Andrä als Postpartner starten“, verrät Post-Pressesprecher Markus Leitgeb der Kleinen Zeitung. „Wir haben österreichweit schon viele langjährige Postpartner bei Billa-Märkten“, fährt Leitgeb fort. Daher gehe die Post davon aus, nun „eine dauerhafte Lösung für St. Andrä gefunden zu haben“.