Am 21. Oktober findet im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Weiz eine Typisierungsaktion statt, um Stammzellenspender für Leukämiekranke zu finden.

Tommy-Lee Moder aus Gleisdorf hat sich im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Weiz einen Selbsttest abgeholt

„Ich wollte einem Bekannten helfen“, sagt Tommy-Lee Moder aus Gleisdorf. Sein Vater arbeitete mit Heribert aus Markt Hartmannsdorf zusammen, der an akuter Leukämie erkrankt ist und einen Stammzellenspender sucht. (Wir berichteten.) Deswegen wollte Moder sich testen lassen. „Er ist ein netter Kerl, ich finde es wichtig zu helfen.“

Der 23-Jährige kam also ins Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz, wo man derzeit – in Kooperation mit „Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich“ – während der Öffnungszeiten Selbsttests abholen kann. „Es ist nicht kompliziert, es ist nur ein Wangenabstrich, man füllt ein oder zwei Zettel aus und ist in zehn, maximal fünfzehn Minuten fertig“, sagt Moder. „Danach wirft man es in den Postkasten. Ich warte derzeit noch auf die Ergebnisse, ob ich ein passender Spender bin oder nicht.“

Typisierungsaktion Am Mittwoch, 21. Oktober von 15.30 bis 18.30 Uhr im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Weiz, Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz. Die Typisierung dauert nur wenige Minuten, ein Wangenabstrich wird durchgeführt. Wer kann spenden? Gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren Jede Typisierung kostet den Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ 40 Euro. Freiwillige Spenden sind willkommen: IBAN: AT39 2060 7001 0006 4898 Nähere Infos: https://www.gebenfuerleben.at/nachrichten/heribert-57-braucht-dringend-gesunde-stammzellen-steiermark/

Am 21. Oktober findet zwischen 15.30 bis 18.30 Uhr zudem eine Typisierungsaktion in der Redaktion in Weiz statt. Gesucht werden gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren.

1 / 2 Simon Mauerbauer spendete am 22. September im LKH Graz Blutstammzellen für einen kranken Menschen aus den USA. © Kk

Simon Mauerbauer (31) aus Feldbach hat bereits gespendet – für einen Patienten aus den USA. „Die Entscheidung hab ich gemeinsam mit meiner Freundin getroffen, die ich in Bad Waltersdorf kennengelernt habe. Wir haben auf Facebook gesehen, dass für einen 13-jährigen Bub, der bei der Feuerwehr ist, ein Spender gesucht wird.“ Am 6. Februar nahmen sie also beide bei der Typisierungsaktion von „Geben für Leben“ bei der Feuerwehr Bad Waltersdorf teil.

„Ich hab im Juli eine Mail bekommen, dass ich passe. Ich war sehr glücklich, dass ich helfen kann“, erzählt Mauerbauer. Vor der Spende gab es noch mal eine gründliche Untersuchung in Graz. „Lungenröntgen, die Milz und die Leber haben sie angeschaut und ein EKG gemacht“, erzählt der Feldbacher.

Die Blutzellenspende fand dann am 22. September im LKH Graz statt und hat rund 3,5 Stunden gedauert. „Es hat nicht wehgetan, man bekommt einen Schlauch rein, als würden sie Blut abnehmen, es ist nur ein kurzer Pieks. Ich war auch danach nicht geschlaucht, sondern einfach glücklich, dass ich wem helfen konnte. Ich weiß, dass die Spende an einen älteren Mann nach Amerika geht.“ Mauerbauer hofft, ihm durch seine Spende eine zweite Chance im Leben geschenkt zu haben.