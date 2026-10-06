Urlaub am Bauernhof sorgt in Mittelkärnten für starke Umsätze

Urlaub am Bauernhof wird immer beliebter. Das zeigen die Zahlen des heurigen Jahres. In den Bezirken St. Veit und Feldkirchen war man sehr zufrieden.

Naturpool, Panoramasauna oder vielleicht doch lieber Jacuzzi? Urlaub am Bauernhof bietet mehr als nur Kühe und Berge. Und eines lässt sich klar erkennen: Immer mehr Touristen entscheiden sich für diese Urlaubsvariante am Land.

Blickt man auf den Beginn des Jahres zurück, sah es zuerst nicht so rosig aus. „Die Saison ist etwas schleppend angelaufen. Der Verlauf jetzt ist aber sehr gut“, sagt Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin von Urlaub am Bauernhof in Kärnten. Angebote gibt es in Mittelkärnten in Hülle und Fülle. In der Feldkirchner Region gibt es 39 Betriebe, aufgeteilt auf 17 Almhütten und 22 Bauernhöfe – einer mit Landhof. Im Raum St. Veit gibt es 67 Betriebe, bestehend aus 37 Almhütten und 30 Bauernhöfen (drei Landhöfe, ein Winzerhof). „Es gibt eine starke Spezialisierung auf Baby- und Kinderbauernhöfe (12) im Bezirk St. Veit“, sagt Sabath-Kerschbaumer.

© UaB/Kattnig Edith Sabath-Kerschbaumer ist mit der Saison bisher zufrieden

Was die nackten Zahlen von Jahresanfang bis 30. September betrifft, gab es in Feldkirchen 718 Online-Buchungen. Das ergibt einen Zuwachs von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es gab einen Online-Buchungsumsatz von 625.000 Euro (+47 Prozent). In St. Veit waren es 534 (+40,5 %) mit einem Online-Buchungsumsatz von 396.000 Euro (+37,5 Prozent zum Vorjahr). „Am besten lassen sich die Online-Buchungen messen.“ Es gebe aber auch noch telefonische oder persönliche Buchungen, die nicht in diese Statistik fallen würden.

Malerische Berglandschaft

Ein Blick zu den Betrieben unterstreicht, wie facettenreich diese sind. Zum Beispiel in der Gemeinde Eberstein, wo die Saualmleitn auf 1200 Metern Höhe residiert. Vor vier Jahren startete Familie Höffernig mit dem Betrieb, der mittlerweile Gäste aus den USA und Taiwan beherbergen durfte. „Unsere Gäste schätzen den Urlaub in der Natur, die Alleinlage, den Komfort und die Ruhe“, erklärt Betreiberin Waltraud Höffernig. Ein mit Quellwasser gefüllter Pool, ein selbstbeheizbares Badefass sowie eine Panoramasauna runden das Angebot ab. „Mit der Saison sind wir sehr zufrieden und auch für nächstes Jahr ist die Buchungslage ausgezeichnet.“

1 / 2 Umwerfendes Panorama in der Saualmleitn in Eberstein © Daniel Waschnig/Saualmleitn

Ziemlich weit davon entfernt, in Patergassen, befindet sich der Matlhof. Der über 250 Jahre alte Bio-Bauernhof ist inmitten der Nockberge eingebettet. „Wir sind ein Familienbetrieb, der die Freude und das sinnstiftende Leben am Bauernhof – eingebettet in ein reizvolles Landschaftsbild – Gästen im Sommer wie im Winter näherbringen möchte“, fasst die Betreiberfamilie Michenthaler zusammen.

© Michenthaler Der Matlhof befindet sich mitten in den Nockbergen

Wer die Seele baumeln lassen möchte, findet in Friesach die „Wohlfühloase Koglerhof“. Eine Zirbensauna, eine Infrarotkabine und ein Hot Tub mit Ruheraum findet man am revitalisierten Bauernhof. Zusätzlich gibt es einen Badeteich. „Bei uns schätzen die Gäste die Alleinlage, Ruhe und Aussicht. Wir sind ein kleiner Betrieb und es kommen immer nur eine kleine Partie Leute – denen gehört dafür alles“, erklärt Betreiberin Susanne Fest. Mit der Saison zeigt sich die Betreiberin sehr zufrieden. Man beherbergt hauptsächlich deutsche und österreichische Gäste.

1 / 2 Entspannung in Alleinlage in Friesach © Wohlfühloase Koglerhof

Hoch über Gnesau sorgen Barbara und Mario Sonnleitner von Ebner 1822 für ruhige Momente. Neben fünf Blumen erhielt der 2025 gegründete Betrieb bei der Urlaub am Bauernhof-Bewertung im Sommer die volle Punktzahl. Buchen kann man handgefertigte Naturhäuser aus Holz, Stroh und Lehm. Jedes Haus wurde in Handarbeit erbaut, das Holz stammt aus dem eigenen Wald. „Theoretisch könnte man, abgesehen von den Installationen, alles am Haus recyceln. Es war mir wichtig, so ökologisch wie möglich zu bauen“, sagt der Hausherr. Gebaut wurde alles nach den Vorstellungen der Sonnleitners. „Genau so, wie wir auch gerne Urlaub machen würden.“

© Manfred Schusser Die Ferienhäuser bei Ebner 1822 in Gnesau sind aus Holz, Stroh und Lehm gefertigt

Und der Ausblick auf nächstes Jahr? „Nach der Saison ist vor der Saison. Das heißt, viele Buchungsabschlüsse werden direkt nach dem Urlaub gemacht. Die zweite große Buchungsphase ist im Jänner für die kommende Saison“, erklärt Sabath-Kerschbaumer abschließend.