Pferd steckte in Wernberg in Tümpel fest und drohte zu ertrinken

Die Halterin konnte das Tier mit einer Leine fixieren und so den Kopf des Pferdes über Wasser halten. Bergung mit einem Kran.

Der Tümpel wurde abgelassen, damit der Kopf des Pferdes über dem Wasser blieb

Dienstagfrüh kurz vor 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernberg zu einer Tierrettung in die Wernberger Ortschaft Trabenig gerufen. Ein Pferd war dort in einem Tümpel gestürzt und drohte zu ertrinken. Die Halterin konnte das Tier noch mit aller Kraft mit einer Leine fixieren und so den Kopf des Pferdes über Wasser halten.

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„Die Feuerwehr verringerte als Erstmaßnahme den Wasserstand des Tümpels mit der Tragkraftspritze. Parallel dazu wurde die Rettung des Pferdes mittels Kran vorbereitet", berichtet die Feuerwehr.

Das Tier wurde schließlich aus dem Gefahrenbereich gehoben und hatte wenig später wieder festen Boden unter den Füßen. Laut Tierarzt hat es die Strapazen gut überstanden.