Suchaktion und Kellerbrand bescherten Brucker Feuerwehr fast schlaflose Nacht

Eine anhaltende Einsatzserie hält die Brucker Feuerwehr seit Sonntagabend auf Trab. In der Nacht von Montag auf Dienstag musste man zwei Mal ausrücken.

Mit Sirenengeheul waren die Brucker Floriani in der Nacht bei einem Kellerbrand im Einsatz

Kräftezehrend gestalteten sich die letzten Tage für die Brucker Stadtfeuerwehr. Innerhalb von 36 Stunden musste man mehrere herausfordernde Einsätze bewältigen, angefangen mit dem Brand einer Gartenhütte am Kalvarienberg am Sonntagabend.

Nach einer Türöffnung am Nachmittag wurde man während der wöchentlichen Übung am Montagabend zu einer von der Polizei ausgelösten Suchaktion gerufen. Eine betagte Pflegeheimbewohnerin war abgängig und wurde unter anderem von der Polizeihundestaffeln Tasso 13 und zwei Feuerwehrdrohnen rund vier Stunden lang am Boden und in der Luft vergeblich gesucht, ehe die Frau nach dem Abbruch der Suchaktion wohlauf in Kapfenberg aufgefunden wurde.

© FF Bruck Die Feuerwehr suchte am Boden und in der Luft nach der abgängigen Frau

Viel Schlaf war den Feuerwehrleuten jedoch nicht vergönnt: Kurz nach Mitternacht erfolgte am Dienstag der nächste Alarm in der Brucker Innenstadt. Aufgrund des Alarmstichwortes „B14- Brand Gebäude mit größerer Menschenansammlung“ wurden in Bruck die Sirenen ausgelöst und mehrere andere Feuerwehren zur Hilfe gerufen, am Einsatzort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Statt des erwarteten Großbrands musste ein kleiner Kellerbrand im Bereich des Gaszählerraumes unter schwerem Atemschutz gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Nach den notwendigen Belüftungsmaßnahmen konnten die Floriani nach einer Stunde wieder ins Rüsthaus zurückkehren.

Einmal mehr zeigen diese vergangenen 36 Stunden, wie vielfältig und fordernd die Aufgaben unserer Feuerwehr sind .Von technischen Einsätzen über Suchaktionen bis hin zu Brandeinsätzen – unsere Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, um Menschen zu helfen und Gefahren abzuwehren", betont die Feuerwehr in einer Aussendung.