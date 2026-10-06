Wilder Berg Mautern begrüßt 100.000 Gäste so früh wie noch nie

So früh wie noch nie wurde am Wilden Berg Mautern heuer die Marke von 100.000 Gästen erreicht. Der Jubiläumsgast kam aus Köflach und durfte sich über einen besonderen Empfang freuen.

Anfang Oktober konnte am Wilden Berg Mautern der 100.000. Besucher der Saison begrüßt werden – so früh wie noch nie. Familie Scheer aus Köflach wurde persönlich empfangen und mit einem Goodie-Bag überrascht. Außerdem wurde die Familie zu einem Tag am Wilden Berg inklusive Greifvogelflugschau und Einkehr in der Gastronomie eingeladen.

„Dass wir den 100.000sten Gast heuer so früh in der Saison begrüßen dürfen, zeigt, dass der Wilde Berg mit seinem Mix aus Tiererlebnissen, Natur, Spiel und Kulinarik viele Menschen begeistert“, so Geschäftsführer Peter Weichbold. Bevor die Saison mit 1. November zu Ende geht, finden am 10. und 11. Oktober das Oma-Opa-Wochenende und am 24. Oktober das Herbstfest in der Steinbockalm statt.