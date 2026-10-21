Der Campingtrend ist ungebrochen. Aber wohin fahren die Urlauber aus unserer Region? Und wer schlägt in der Oststeiermark seine Zelte auf? Ein Rundruf in der Branche.

Campen liegt nach wie vor im Trend, immer mehr Familien kommen auf den Geschmack

Der Campingtrend hält weiter an. Laut dem Reise- und Buchungsportal „campinginfo“ verzeichneten steirische Campingplätze im Sommer 2026 ein Plus von 1,8 Prozent. „Es war eine sehr gute Saison. Wir waren großteils ausgebucht“, bestätigt Franz Jazbec. Er ist stellvertretender Obmann des ersten Steirischen Campingclubs Fürstenfeld, der seit 1980 besteht. Damals haben sich sechs Campingfans zusammengeschlossen, um von der Gemeinde ein Grundstück zu pachten, auf dem sie ihre Wohnwagen abstellen konnten. Um die Miete besser finanzieren zu können, öffneten sie den Platz für Gäste – der Campingplatz Fürstenfeld war geboren.

Laufend folgten Erweiterungen, sodass der Platz heute am neuesten Stand ist und Platz für 48 Tagesgäste und 41 Dauercamper hat. Weitere Vergrößerungen lassen die räumlichen Bedingungen nicht zu. Die Nachfrage ist jedenfalls gegeben, auch für die kommende Saison seien die Auftragsbücher bereits gut gefüllt, so Jazbec: „Camping hat sich immer weiter positiv entwickelt. Zu Corona hat es seinen Höhepunkt erreicht. Dieses Niveau konnten wir halten.“

© Privat Franz Jazbec, stellvertretender Obmann des ersten Steirischen Campingclubs Fürstenfeld

Bei Familien beliebt

Wer kommt als Camper nach Fürstenfeld? „Menschen aus ganz Österreich, aber auch Deutschland und aus anderen Nationen“, weiß Jazbec. Während früher viele Alleinreisende, oft mit Hund, kamen, ist Camping heute bei Familien mit Kindern beliebt. „Heuer hatten wir sehr viele Familien, oft waren es Oma und Opa mit den Enkerln.“ Was zieht die Gäste her? „Viele machen Aktivurlaub samt Radfahren und Wandern.“ Das Fürstenfelder Freibad sowie die vielen Buschenschänken seien Publikumsmagnete, weiß Jazbec. Der Club besteht aus 44 Mitgliedern, der Campingplatz beschäftigt vier Mitarbeiter. In den kalten Monaten ist der Platz geschlossen, für Dauercamper aber zugänglich. Jazbec: „Manche kommen im Winter vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.“

1 / 4 Die Auftragsbücher am Campingplatz in Fürstenfeld sind auch für kommendes Jahr bereits gut gefüllt © Privat

Für Gottfried Reisenbauer ist Camping weit mehr als Urlaub machen: „Wer campt, unternimmt eine Reise.“ In seinem Betrieb „Skylinecamper“ in Ludersdorf-Wilfersdorf kann man vier Wohnmobile mieten oder neue Fahrzeuge kaufen. Er blickt mit gemischten Gefühlen auf die heurige Saison: „In der Vermietung ist es irrsinnig gut gelaufen.“ Das Publikum sei meist zwischen Mitte 30 und Mitte 60 und fährt für rund 14 Tage an naheliegende Destinationen am Meer. Vereinzelt kommen auch Langstreckenurlaube, etwa nach Portugal, Frankreich oder in nördlichere Gefilde vor.

© Privat Besonders beim jüngeren Publikum kommen die Campingfahrzeuge von „Skylinecamper“ aus Ludersdorf-Wilfersdorf sehr gut an

Steuern lassen Verkäufe sinken

Wenn es um die Verkäufe geht, blickt Reisenbauer mit Sorgen auf den Markt. Das Interesse sei auf jeden Fall da, sagt er: „Das sind Menschen, die fleißig arbeiten und für ein Reisemobil gespart haben.“ Trotzdem geht es sich immer öfter budgetär nicht aus.

© Katharina Lagler Das Geschäft von Gottfried Reisenbauers „Skylinecamper“ befindet sich in Ludersdorf-Wilfersdorf

Der Grund dafür liegt für Reisenbauer auf der Hand: Die hohe Besteuerung durch CO2-Steuer und NoVa habe Reisemobile in den letzten Jahren stark verteuert. In ganz Österreich seien die Verkäufe rückläufig. Für ihn ist die hohe Besteuerung unverständlich: „Reisen mit dem Wohnmobil hinterlässt einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck als andere Reisevarianten, etwa per Flugzeug.“

Bei Lindner in Hirnsdorf widmet man sich neben Landmaschinen seit 1994 dem Thema Wohnmobile. Die Schwestern Nicole und Dagmar Lindner führen den Betrieb mit 22 Mitarbeitern in dritter Generation.

1 / 2 Nicole Lindner © Kk

Derzeit haben sie sechs Fahrzeuge im Verleih und rund 60 neue und gebrauchte zum Verkauf. „Am Markt gibt es viele Varianten, vom wendigen Kastenwagen bis zum großzügigen Wohnmobil“, so Dagmar Lindner. Camping liege seit Jahren im Trend: „Die Leute wollen flexibel sein, spontan wegfahren können.“

Camping für die Arbeit

Viele, so Lindner, nutzen Camping als Aktivurlaub, aber auch für Städtetrips und Badeurlaub. Immer wieder überwintern Pensionisten mit dem Reisemobil im Süden und auch im beruflichen Kontext, etwa auf Baustellen, kommen Wohnmobile zum Einsatz. Junge Menschen, so Nicole Lindner, haben vermehrt anstatt des klassischen Pkw einen Camper für den Alltag.

1 / 3 Bei Lindner in Hirnsdorf widmet man sich neben Landmaschinen seit 1994 dem Thema Wohnmobile. © Kk

Was gibt es Neues am Markt? „Allradfahrzeuge sind beliebt“, so Dagmar Lindner, „und E-Mobilität gibt es bereits als Prototypen, aber noch nicht am Markt.“