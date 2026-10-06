Im Laufschritt zurück ins Leben: Kärntner laden zu „Mental Health Run“

Der 10. Oktober ist Tag der seelischen Gesundheit. Mit dem „Mental Health Run“ am Freitag startet pro mente erneut die Kampagne „#redenwirdarüber“, um das Thema zu enttabuisieren.

„Reden. Akzeptieren. Leben.“ Diese wichtigen Schritte auf dem Weg aus einer psychischen Krise bilden das Motto der diesjährigen Kampagne „mental health #redenwirdarüber“ von pro mente Kärnten. Rund um den Welttag der psychischen Gesundheit, den 10. Oktober, finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, mit denen man versucht, das Thema zu enttabuisieren.

Den Auftakt bildet der „Mental Health Run“ am Freitag, den 9. Oktober. Unter dem Motto „Laufen für die psychische Gesundheit“ starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 17 Uhr im Strandbad Loretto in Klagenfurt. Anmelden kann man sich unter www.pro-mente.at. Ob laufend, walkend oder gehend – im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Begegnung und der offene Austausch über psychische Gesundheit. Dabei wird bewusst auf Zeitnehmung und Wettkampf verzichtet. Die Strecke umfasst fünf Kilometer. Statt eines Startgeldes wird um eine freiwillige Spende gebeten. Der Erlös kommt dieses Jahr der Einrichtung „Kurzzeitwohnen“ in Spittal an der Drau zugute, die einen Barfußparcours für ihre Klientinnen und Klienten errichten möchte.

Interaktive Erlebnisausstellung

Von 20. bis 22. Oktober findet jeweils von 11 bis 20 Uhr die interaktive Erlebnisausstellung „Psyche erleben“ von pro mente Steiermark im Novum in Villach statt. Bei den Stationen können Besucher unter anderem erleben, wie sich Depressionen, Schizophrenie oder eine Alkoholisierung anfühlen können. Ziel ist es, Verständnis und Empathie zu fördern. Die Ausstellung ist jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Gruppen müssen sich unter corina.ponta@promente-kaernten.at anmelden.

Aus dem Nebel ins Leben

Den Höhepunkt der Veranstaltungsreihe bildet erneut die Veranstaltung „Aus dem Nebel ins Leben“, die heuer am 20. Oktober ab 19 Uhr im Casineum Velden stattfindet. Nach dem Impulsvortrag von Primar Christoph Wassermann von der Mental-Health-Reha-Klinik Klagenfurt und Tanja Bleis, Fachbereichsleitung pro mente Kärnten und pro mente: kinder jugend familie, zum Thema „Perspektive Arbeit: Berufliche Rehabilitation und Arbeitsinklusion bei psychischen Erkrankungen!“ berichten vier inspirierende Menschen über ihren persönlichen Weg zurück ins Leben. Manuela Waschnig, Daniel Kuss, Michael Nemeth und Elsbeth van Ouwerkwek erzählen von Krisen, Herausforderungen und Rückschlägen, aber auch von Hoffnung, Unterstützung und neue Perspektiven. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter gruppekaernten@pro-mente.at erforderlich.