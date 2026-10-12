„Offenbar brauchen wir wieder den großen Knall, um zu begreifen“
Filmschauspieler August Schmölzer hat ein neues Buch über seine weststeirische Herkunft geschrieben. Ein Gespräch über die Ambivalenz von Heimat, Kindheit, Steven Spielberg, die Feuerwehr-Uniform und das Wirtshaussterben.
Sie haben soeben Ihr zweites Heimat-Buch vorgelegt. Das ist mutig. Der Begriff ist ausverkauft. Alle berufen sich auf ihn, von der Lesachtaler Schlagersängerin bis zur selbsternannten „Heimatpartei“. Hatten Sie keine Scheu?
AUGUST SCHMÖLZER: Ich weiß, der Begriff ist belastet, inflationär, gefährlich. Ich weiß um den Missbrauch. Die falsche Romantisierung in der Unterhaltungsindustrie, das Verlogene. Die Nachkriegssüßlichkeit der Heimatfilme, um zu verdrängen, was davor war. Das Kapern des Begriffs durch die Rechtsnationalen, die den Leuten eine Heimat wie früher vorgaukeln. Von all dem wollte ich das Thema befreien. Mir braucht niemand meine Heimat vorzustellen. Ich stelle sie selbst vor, so, wie ich sie erlebe und erlebt habe.
Sie wuchsen auf einem Bauernhof auf. Was war prägend?
Die Arbeitswelt. Der Vater war kleiner Landwirt und Maurer, die Mutter Bäuerin und Hausfrau. Er ist um halb fünf aufgestanden, hat die Kühe eingefüttert, den Stall ausgemistet, manchmal auch noch grünes Gras gemäht, das die Mutter später zusammentrug. Und dann hat er sich auf sein Rad gesetzt, in der Hand ein Brot, und ist nach Graz geradelt und hat den ganzen Tag am Bau gearbeitet. Über den Tag hat meine Mutter gekocht, Wäsche gewaschen, den Hof versorgt und die Kinder erzogen. Am Abend ist Vater heimgekommen, hat mit uns Kindern eine halbe Stunde gespielt, gegessen und ist dann wieder in den Stall gegangen.
Wie drückend war die Armut?
Es ist uns gut gegangen, aber wir haben nie zu viel gehabt. Die Spielsachen machten wir meist selbst. Essen gehen, das gab es nicht, höchstens einmal im Jahr, wenn Auszahlung beim Sparverein war. Ich erinnere mich, wie mir die Mutter, später, wenn ich aus Deutschland für ein paar Tage vom Drehen heimgekommen bin, ein Stück von ihrem Fleisch auf meinen Teller gelegt hat. Das empfand ich als unendliche Form der Zuneigung. Wie das Eis, auf das uns der Vater einlud nach der Arbeit auf dem Feld. Er hat den ersten VW gehabt. Mit dem machte er Halt beim Wirt. Es war seine Art, eine Beziehung zu uns sichtbar zu machen. Es war ganz selten, aber besonders. Die Eltern hatten keine Bildung im schulischen Sinn, aber sie hatten eine intuitive Art von Herzensbildung.
Heimat ist ohne Schmerz nicht zu haben, heißt es bei Peter Handke. Wie war das bei Ihnen?
Genauso. Die Eltern waren auch strafend, sehr strafend mitunter. Scheitelknien, Schläge, das hat es gegeben. Was ich bis heute zu verstehen versuche: Wenn wir dicke Striemen hatten, wo es blutig wurde, wo wir geschrien haben, dann hat meine Mutter nicht mich als Kind schreien gehört. Sie hat nur die Strafe wahrgenommen, aber sie hat mich nicht als ihr Kind gehört. Hätte sie mich als Kind gehört, hätte sie als Mutter sagen müssen, das kann niemals sein, hör auf. Es war aber auch die Mutter, die mir später hundert Schilling zugesteckt hat, um über die Runden zu kommen, hart erschuftetes Geld. Liebe und Härte existierten in ihrer Gleichzeitigkeit.
Woher kam die Härte?
Zur Härte gehörten die Schläge, die die Eltern selbst ertragen hatten. Einer meiner Brüder starb mit eineinhalb Jahren, das einzige Mädchen mit zwei Jahren. Das brach ihnen das Herz. Es hat damals im Dorf einen Gastwirt gegeben, der das Telefon gehabt hat. Der hat nichts dafür zahlen müssen, dafür musste er Post geben, zum Beispiel, wenn das Krankenhaus angerufen hat. Ich höre meine Mutter heute noch schreien, wie sie vom Wirt erfahren hat, dass ihre kleine Maria nicht mehr lebt. Auch für den Vater war das ein Bruch in seinem Leben. Er ist dann an Krebs erkrankt, aus unterdrücktem Kummer, und ist später daran gestorben. Die Leute konnten nicht offen reden, auch nichts verarbeiten. Das Wort gab es nicht auf dem Land.
Sie sind Feuerwehrmitglied. Aus stiller Sehnsucht, um dazuzugehören?
Das hat damit weniger zu tun. Ich bin schon mit 14 Mitglied geworden, es war spannend, auch weil wir nicht viel Geld hatten. Aber mit der Feuerwehr konnte man zu Festen gehen, man bekam zu essen und zu trinken. Auch das Polka tanzen hab ich dort gelernt. Die Feuerwehr war Teil meiner Jugend. Deswegen habe ich später als Schauspieler zu den Kameraden gesagt, ich würd‘ gern dabei bleiben. Sie waren einverstanden. Ich habe wieder meine Montur. Ich hab sie selbst gekauft. Ich wollte nicht, dass gesammeltes Geld dafür verwendet wird.
Warum wollten Sie weg?
Ich hatte das Gefühl, dass nichts mehr passieren würde im Leben. Ich hatte Angst, Möglichkeiten zu versäumen und ich wollte ja berühmt werden.
Die Eltern waren auch strafend, sehr strafend mitunter. Scheitelknien, Schläge, das hat es gegeben.— August Schmölzer
Zur Person
August Schmölzer, geboren 1958 in St. Stefan ob Stainz, Schauspieler und Autor, lebt als freischaffender Künstler in der Weststeiermark. Initiator und Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Privatstiftung Stieglerhaus in St. Stefan/Stainz.
Sie waren Kochlehrling. Wie reagierte Ihr Umfeld, als Sie den Entschluss fassten, Schauspieler zu werden?
Die Eltern schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Auch die Nachbarn im Dorf waren entsetzt. Der Vater arbeitet wie wild und der Bua will Schauspieler werden! Trotzdem haben die Eltern gesagt, die Kinderbeihilfe, die kriegst du. Du kannst mitessen bei uns, deine Wäsche bringen und schlafen kannst du auch daheim. Die Großherzigkeit ist mir erst später bewusst geworden. Normalerweise fliegt man raus. Zur Aufnahmeprüfung an der Kunst-Uni Graz bin ich mit dem Steireranzug angetreten, ich hatte nichts anderes. Komischerweise habe ich es geschafft. Ich erinnere mich an den Professor, als er zu mir gesagt hat: Sie müssen von Ihrem Dialekt wegkommen. Sie müssen sprechen lernen.
Das klingt wie die Anordnung zur Entheimatung.
Später, wenn ich in Hamburg für einen Film aus dem Flugzeug stieg, habe ich noch auf der Treppe die Sprache gewechselt. Ich wollte raus aus dieser Welt, aus dem Weststeirischen. Natürlich lag diesem Drang auch eine Form fehlenden Selbstbewusstseins zugrunde. Da ist in der Kindheit etwas nicht so aufgefüllt worden, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Wäre es allerdings aufgefüllt gewesen, wäre ich Landwirt oder Koch. Aber da war das Gefühl dieses Defizits, dass was nicht passt bei mir. Das war die Triebfeder. Man wollte sich und den anderen etwas beweisen, bis man dann halt draufkommt und sagt, das musst du nicht mehr. Du bist es eh. Was willst du beweisen?
Sich mit der geglätteten Sprache eine neue Identität zuzulegen, die die Herkunftsidentität überwindet – funktioniert so etwas?
Das funktioniert natürlich nicht. Ich wollte das Kindheits-Ich ganz schnell loswerden. Aber sich in eine neue Kultur und ihre Sprachwelt einzufühlen, sich in sie hineinzumigrieren, das geht, wenn überhaupt, nur über Zeit, über Beziehungen, über Liebe und Schmerz. Es ist mir mit vielen Menschen, denen ich begegnen durfte, gelungen. Sie haben mir signalisiert, dass meine Kraft nur mit dem Hier zu tun hat, mit der Herkunft.
Wer hat Sie am meisten geformt?
Einer meiner wichtigen Lehrer war Otto Schenk. Er hat zu mir gesagt: Bua, ich beneid dich so um deine Herkunft. Für diese Erkenntnis braucht es eine Souveränität. Ich weiß heute ganz genau, die Konsonanten sind bei mir immer noch zu weich. Lerne sprechen, das hat anfangs auch Rudolf Noelte, einer der großen deutschen Regisseure, zu mir gesagt. Er hat mich früh nach Salzburg zu den Festspielen geholt, Dantons Tod. Es waren sechs, sieben Sätze. Aber ich war plötzlich in der anderen Welt. Ich durfte dort wohnen, essen gehen und bekam 40.000 Schilling. Der Danton war der Götz George. Da war er schon der Schimanski aus dem Tatort. Machen Sie mit dem Jungen was, hat Noelte zu ihm gesagt. In den Garderoben des Landestheaters übten wir die Danton-Monologe, sind dann Kaffee trinken gegangen ins Tomaselli. An seiner Seite habe ich erfahren, was das bedeutet, ein Star zu sein. Er hat zu mir gesagt: Es ist egal, wie du redest. Vergiss den Scheiß. Du musst es meinen, wenn du sprichst. Junge, hat er gesagt, verliere nie deine südländische Weichheit in der Sprache.
Wenn der Sprung vom weststeirischen Idiom in die deutsche Filmsprache eine kulturelle Herausforderung war, wie dann erst der Wechsel ins Englische des Oscar-Kassenschlagers „Schindlers Liste“?
Mein Englisch war nie gut. Ich konnte aber komischerweise gut damit arbeiten. Ich spiele darin einen Nazi-Typen, der die Mädls anmacht. Friedrich von Thun war mein Partner. Und ich dachte mir, es wäre doch gut, wenn in Abkehr vom Drehbuch eines der Mädels herkäme und sagt, komm! Und der zieht dann den Schwanz ein.
Heimat ist Ambivalenz. Der Hader auf offener Straße und das Einanderhelfen. In den Gasthäusern haben sich viele der Spannungen gelöst.— August Schmölzer
Vor lauter Erschrockenheit über die Umkehrung der Machtverhältnisse?
Ja. Steven Spielberg war einverstanden. I like it, let's do it. Wir haben dann zwei Stunden länger gedreht. Die Szene ist drinnen im Film. Spielbergs einziges Interesse war, eine Geschichte so gut wie möglich zu erzählen. Ich habe ihn als manischen Arbeiter erlebt, der hat selbst geschwenkt an der Kamera. Die Medien haben geschrieben, er sei unnahbar und habe ein Problem mit den Deutschen, vollkommener Schwachsinn. In einem riesigen Zelt hat er jeden, der am Film mitwirkte, zum Mittagessen eingeladen. Und nebenbei hat er Jurassic Park geschnitten und geklagt, wie schwierig es sei, über Satelliten zu schneiden. Er hat mich mit meinem Rollennamen angesprochen. Dieter, how are you? Dieter Reeder, das war ich. Es war der erste große Film über einen guten Deutschen der Nazizeit.
Wie haben sie daheim im Dorf reagiert?
Gelassen. Das Kino war damals nicht so gegenwärtig. Präsent war das Fernsehen, das es mit der Zeit in jedem Haus gab. Richtig groß war das Erstaunen, als ich die erste Hauptrolle in einem Tatort spielte. Eineinhalb Stunden lang der Gustl aus dem Dorf. Das haben sie schwer glauben und miteinander verknüpfen können, die bäuerliche Dorfwelt und den Glanz der Fernsehwelt. Da war ich dann akzeptiert, wenn ich das Wirtshaus betrat.
Sie wollten ein wenig zurückgeben und den deutschsprachigen Film in die Weststeiermark bringen. Das ging daneben.
Ja, da war ich naiv und dachte, die sehen mich als Weihnachtsmann, der das Geld in die Region bringt. Trotzdem gelang es mir, vier Fernsehfilme in der Weststeiermark zu platzieren.
Das dachte Gerhard Roth auch, als sein „Stiller Ozean“ nicht weit weg von hier verfilmt wurde. Er war jahrelang ein Geächteter.
Dass Gerhard plötzlich der Feind war, habe ich nie verstanden. Es gab keinen penibleren Chronisten des Landlebens. Mit welcher Hingabe und Genauigkeit der diese Welt festgehalten hat und den Wandel! Bei mir war es zum Glück nur Skepsis, die man mir und meinen Bemühungen, die größere Welt in die kleine zu holen, entgegengebracht hat. Vielleicht war es auch Misstrauen. Als einer der wichtigsten deutschen Filmproduzenten in der Region war, um Projekte auszuloten, habe ich alle Bürgermeister und Touristiker zusammentrommeln wollen: Bitte, kommt hin zum Treffen. Gekommen ist dann niemand.
Die Zumutungen der Moderne sind auch auf dem Land spürbar. Das Vertraute bricht weg und hinterlässt Verlustängste, die andere auffangen. Wie kam es, dass die FPÖ in der Weststeiermark zur stärksten Partei aufstieg?
Ich kann darauf gar nicht klar antworten. Ich stehe selbst staunend vor diesem Phänomen. Als Demokrat akzeptiere ich sie selbstverständlich. Womit ich ein Problem habe, sind Zynismus und das Spiel mit den Ängsten.
Welchen?
Alle kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe, was da für Autos herumfahren. In gewissen Lokalen brauchst du gar nicht versuchen, einen Platz zu bekommen. Am Materiellen kann es nicht liegen. Vielleicht kann es sein, dass uns über diese lange Zeit des Friedens und Wohlergehens wieder was fehlt, dass es uns juckt. Und dass die Leerstelle diese latente Gereiztheit hervorbringt. Dass man sagt: Wir wollen mehr, da muss wieder was weitergehen, da muss irgendwas passieren, sich ändern. Und dann frage ich nach: Ja, was muss sich ändern? Wollt ihr wieder Habt Acht stehen?
Für manche ist es ein Gefühl der Unbehaustheit, das die innere Unruhe auslöst.
Ja, dann heißt es: die Ausländer. Gehen wir sie durch. Wir haben hier da unten eine Pizzeria, eine supernette kurdische Familie. Das ist das einzige Gasthaus, das wir noch haben. Die sogenannten Normalbürger essen dort gerne. Ist es das? Nein, hör ich dann, die nicht. Wer dann? Der junge Spanier, der bei der Feuerwehr St. Stefan ob Stainz ist, den die Liebe hierher verschlagen hat? Nein, der nicht. Dann haben wir noch einen Vikar aus Südvietnam, den lieben die Leute, die Kirche ist getreten voll, früher war sie leer. Ist es der? Nein, der nicht. Sie seien überall, die Fremden. Und wenn ich dann sag, glaubst du nicht, dass das eine Projektion ist, bricht das Reden ab. Und dann fehlt nur noch, dass du groß erklären willst, was du unter Projektion verstehst, dann bist du auf der Stelle tot. Dann heißt es: Das Arschloch braucht mir nicht erklären, was Projektion heißt.
Die Unzufriedenen bilden sich ihre Unzufriedenheit nur ein?
Nein, das wäre hochmütig. Hinter der Entfremdung stehen schon auch reale Erfahrungen. Ungerechtigkeitserfahrungen, wie bei der Krankenversicherung. Der halbe Kopf hat fehlen müssen, dass der Vater oder die Mutter einmal zum Arzt gegangen sind. Und als die Mutter mit 75 ein neues Knie gebraucht hat, hat der Oberarzt bei der Krankenkasse zu ihr gesagt, na ja, wollen Sie das wirklich? Das hat man einer Frau gesagt, die ihr Leben lang hart gearbeitet und eingezahlt hat.
Im Buch sagt eine Frau Klug den Satz, Heimat sei, wo sich das Gute und das Schlechte die Hand geben. Was ist das Gute, was ist das Schlechte?
Das Behagliche und das Abgründige. Eben noch fiel hier mildes Herbstlicht auf die Rebhänge. Die späte Sonne wärmte. Jetzt bricht die Dämmerung herein, uns ist kalt geworden. Beides ist Heimat. Heimat ist Ambivalenz. Der Hader auf offener Straße und das Einanderhelfen. In den Gasthäusern haben sich viele der Spannungen gelöst. Die Spannungen sind nicht verschwunden, aber man hat sie besser ausgehalten. Es hat beim Fluchen die Erkenntnis gereicht: Dem anderen geht es gerade auch dreckig.
Die Wirtshäuser waren wie Trafos, Umspannwerke des Grants?
Ja, Spannung ist ja etwas, das sich verschärfen kann, wie eine Stahlfeder. Wenn sie sich überdehnt, kläscht es. Dann geht es nur mehr um die Frage, wo man hingehört. Dann gibt es kein Aufeinanderzu mehr. Wir leben in Zeiten der Überspannung, offenbar brauchen wir die Pathologie des großen Knalls, um wieder auf den Boden zu kommen. In den Gasthäusern hat sich die Feder am Kartentisch nach ein, zwei Stunden entspannt. Dass es keine Wirtshäuser mehr gibt, ist ein Unglück.