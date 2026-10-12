„Offenbar brauchen wir wieder den großen Knall, um zu begreifen“

Sie haben soeben Ihr zweites Heimat-Buch vorgelegt. Das ist mutig. Der Begriff ist ausverkauft. Alle berufen sich auf ihn, von der Lesachtaler Schlagersängerin bis zur selbsternannten „Heimatpartei“. Hatten Sie keine Scheu? AUGUST SCHMÖLZER: Ich weiß, der Begriff ist belastet, inflationär, gefährlich. Ich weiß um den Missbrauch. Die falsche Romantisierung in der Unterhaltungsindustrie, das Verlogene. Die Nachkriegssüßlichkeit der Heimatfilme, um zu verdrängen, was davor war. Das Kapern des Begriffs durch die Rechtsnationalen, die den Leuten eine Heimat wie früher vorgaukeln. Von all dem wollte ich das Thema befreien. Mir braucht niemand meine Heimat vorzustellen. Ich stelle sie selbst vor, so, wie ich sie erlebe und erlebt habe.

Sie wuchsen auf einem Bauernhof auf. Was war prägend? Die Arbeitswelt. Der Vater war kleiner Landwirt und Maurer, die Mutter Bäuerin und Hausfrau. Er ist um halb fünf aufgestanden, hat die Kühe eingefüttert, den Stall ausgemistet, manchmal auch noch grünes Gras gemäht, das die Mutter später zusammentrug. Und dann hat er sich auf sein Rad gesetzt, in der Hand ein Brot, und ist nach Graz geradelt und hat den ganzen Tag am Bau gearbeitet. Über den Tag hat meine Mutter gekocht, Wäsche gewaschen, den Hof versorgt und die Kinder erzogen. Am Abend ist Vater heimgekommen, hat mit uns Kindern eine halbe Stunde gespielt, gegessen und ist dann wieder in den Stall gegangen.

Wie drückend war die Armut? Es ist uns gut gegangen, aber wir haben nie zu viel gehabt. Die Spielsachen machten wir meist selbst. Essen gehen, das gab es nicht, höchstens einmal im Jahr, wenn Auszahlung beim Sparverein war. Ich erinnere mich, wie mir die Mutter, später, wenn ich aus Deutschland für ein paar Tage vom Drehen heimgekommen bin, ein Stück von ihrem Fleisch auf meinen Teller gelegt hat. Das empfand ich als unendliche Form der Zuneigung. Wie das Eis, auf das uns der Vater einlud nach der Arbeit auf dem Feld. Er hat den ersten VW gehabt. Mit dem machte er Halt beim Wirt. Es war seine Art, eine Beziehung zu uns sichtbar zu machen. Es war ganz selten, aber besonders. Die Eltern hatten keine Bildung im schulischen Sinn, aber sie hatten eine intuitive Art von Herzensbildung.

Heimat ist ohne Schmerz nicht zu haben, heißt es bei Peter Handke. Wie war das bei Ihnen? Genauso. Die Eltern waren auch strafend, sehr strafend mitunter. Scheitelknien, Schläge, das hat es gegeben. Was ich bis heute zu verstehen versuche: Wenn wir dicke Striemen hatten, wo es blutig wurde, wo wir geschrien haben, dann hat meine Mutter nicht mich als Kind schreien gehört. Sie hat nur die Strafe wahrgenommen, aber sie hat mich nicht als ihr Kind gehört. Hätte sie mich als Kind gehört, hätte sie als Mutter sagen müssen, das kann niemals sein, hör auf. Es war aber auch die Mutter, die mir später hundert Schilling zugesteckt hat, um über die Runden zu kommen, hart erschuftetes Geld. Liebe und Härte existierten in ihrer Gleichzeitigkeit.

Woher kam die Härte? Zur Härte gehörten die Schläge, die die Eltern selbst ertragen hatten. Einer meiner Brüder starb mit eineinhalb Jahren, das einzige Mädchen mit zwei Jahren. Das brach ihnen das Herz. Es hat damals im Dorf einen Gastwirt gegeben, der das Telefon gehabt hat. Der hat nichts dafür zahlen müssen, dafür musste er Post geben, zum Beispiel, wenn das Krankenhaus angerufen hat. Ich höre meine Mutter heute noch schreien, wie sie vom Wirt erfahren hat, dass ihre kleine Maria nicht mehr lebt. Auch für den Vater war das ein Bruch in seinem Leben. Er ist dann an Krebs erkrankt, aus unterdrücktem Kummer, und ist später daran gestorben. Die Leute konnten nicht offen reden, auch nichts verarbeiten. Das Wort gab es nicht auf dem Land.

Sie sind Feuerwehrmitglied. Aus stiller Sehnsucht, um dazuzugehören? Das hat damit weniger zu tun. Ich bin schon mit 14 Mitglied geworden, es war spannend, auch weil wir nicht viel Geld hatten. Aber mit der Feuerwehr konnte man zu Festen gehen, man bekam zu essen und zu trinken. Auch das Polka tanzen hab ich dort gelernt. Die Feuerwehr war Teil meiner Jugend. Deswegen habe ich später als Schauspieler zu den Kameraden gesagt, ich würd‘ gern dabei bleiben. Sie waren einverstanden. Ich habe wieder meine Montur. Ich hab sie selbst gekauft. Ich wollte nicht, dass gesammeltes Geld dafür verwendet wird.