Was zur überraschenden Trennung geführt hat und ob sich das Verhältnis der beiden künftig verändert, ist derzeit offen. Musk selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Elon Musk und Shivon Zilis sind kein Paar mehr. Die 40-jährige Neuralink-Managerin machte die Trennung Anfang Oktober auf Musks Plattform X öffentlich. Die Beziehung sei für sie überraschend zu Ende gegangen, schrieb Zilis. Es sei schwer, innerhalb einer Woche „von Verliebtheit zum Loslassen ohne Vorwarnung“ zu kommen.

Über die Gründe der Trennung machte sie keine Angaben. Zugleich fand sie sehr persönliche Worte für Musk. Sie habe ihn mehr geliebt als das Leben selbst und sei dankbar für die gemeinsame Zeit. Besonders wichtig seien ihr die vier Kinder, die sie mit Musk hat. Sie hoffe, dass beide künftig gute Freunde und gute Co-Eltern sein könnten. Musk selbst hat sich bislang nicht öffentlich zur Trennung geäußert.

Führungskraft bei Neuralink

Shivon Zilis ist eine kanadische Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz. Sie studierte Wirtschaft und Philosophie an der Yale University und arbeitete unter anderem bei Bloomberg Beta und OpenAI. Später wechselte sie in Musks Unternehmensumfeld und wurde Führungskraft bei Neuralink, dem Unternehmen, das an Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer arbeitet. Die berufliche Verbindung zu Musk bestand bereits, bevor die beiden auch privat ein Paar wurden.

Über den Beginn ihrer Beziehung ist wenig bekannt. Öffentlich wurde sie 2022, als bekannt wurde, dass Zilis und Musk 2021 Zwillinge bekommen hatten. Die Kinder heißen Strider und Azure. 2024 kam Tochter Arcadia hinzu, 2025 Sohn Seldon Lycurgus. Damit haben Musk und Zilis vier gemeinsame Kinder.

Beziehung blieb lange privat

Lange Zeit hielten Musk und Zilis ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst durch die Geburt der Zwillinge wurde ihre enge persönliche Verbindung bekannt. Später traten beide gelegentlich gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Musks Liebesleben: zwei Ehen und mehrere prominente Beziehungen

Shivon Zilis ist nicht die erste prominente Partnerin des Tesla- und SpaceX-Chefs. Musk war zunächst mit der kanadischen Schriftstellerin Justine Wilson verheiratet. Das Paar bekam mehrere Kinder; ein Sohn starb als Säugling. Die Ehe wurde 2008 geschieden.

Anschließend heiratete Musk die britische Schauspielerin Talulah Riley. Die beiden waren zweimal verheiratet und ließen sich schließlich 2016 endgültig scheiden.

Es folgte eine Beziehung mit Schauspielerin Amber Heard. Sie waren 2016 und 2017 ein Paar.

Besonders öffentlich wurde anschließend Musks Beziehung mit der kanadischen Musikerin Grimes. Die beiden kamen 2018 zusammen und bekamen mehrere Kinder. Ihre Beziehung verlief wechselhaft und endete schließlich in einem öffentlich ausgetragenen Streit über das Familienleben und die Kinder.

2025 wurde zudem bekannt, dass Musk ein weiteres Kind mit der Influencerin und Autorin Ashley St. Clair hat.

Mindestens 14 Kinder

Nach öffentlich bekannten Angaben hat Musk mindestens 14 Kinder mit vier Frauen, wobei sein erstes Kind im Säuglingsalter starb. Die Mütter sind Justine Wilson, Grimes, Shivon Zilis und Ashley St. Clair.

Musks Familienleben ist damit ebenso ungewöhnlich wie umfangreich. Beziehungen, Trennungen, gemeinsame Kinder und teilweise auch juristische Auseinandersetzungen haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Gleichzeitig ist über Musks tatsächliches Privatleben weniger bekannt, als die Vielzahl der Berichte vermuten lässt. Neben den bestätigten Beziehungen gibt es immer wieder Spekulationen über weitere Frauen, die nicht als gesicherte Partnerschaften gelten sollten.