Drei Gemeinden im Bezirk investieren kräftig in ihre Fernwärme. Nun bewilligte die Landesregierung Förderungen in der Höhe von rund 734.000 Euro.

Fürstenfeld, Pöllau und Großwilfersdorf bauen jeweils ihre Biomasse-Fernwärme aus. Insgesamt investieren die drei Gemeinden mehr als 6,2 Millionen Euro in die Erweiterung der Infrastruktur. Dafür wurden nun seitens des Landes Steiermark in der letzten Regierungssitzung vom vergangenen Donnerstag Förderungen in der Höhe von rund 734.000 Euro beschlossen.

„Wir müssen unsere Energieversorgung selbst in die Hand nehmen. Gerade bei der Wärme haben wir mit der Biomasse einen starken heimischen Energieträger", erklärte Energielandesrätin Simone Schmidbauer (ÖVP).



Die Fördermittel sollen laut Auskunft von Christian Esterl, Pressesprecher der Steirischen Volkspartei, für den Ankauf neuer Kessel für Bioheizwerke und den Ausbau der Fernwärmestrukturen verwendet werden. Zuvor ist allerdings noch das Umweltministerium und die Kommunalkredit Public Consulting am Zug, die ebenfalls der Förderung zustimmen müssen. Mit einer baldigen Auszahlung der Gelder sei allerdings zu rechnen, verspricht Esterl.