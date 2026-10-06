Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ findet in Piber statt

Im Schritt, Marsch! Am Samstag, 10. Oktober geht der Landeswettbewerb des Steirischen Blasmusikverbands in Piber über die Bühne. Hunderte Musiker werden dabei sein.

Piber wird zum Schauplatz eindrucksvoller Marschmusik: Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, lädt der Steirische Blasmusikverband ab 13 Uhr und bei freiem Eintritt zum Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ auf das Gelände des Lipizzanergestüts ein. Zwölf Musikvereine (Wertungsstufen C und D) mit je 40 bis 80 Teilnehmern aus der gesamten Steiermark stellen dabei ihr Können in den Bereichen Marschmusik, Choreografie und musikalische Interpretation unter Beweis. Einzige Teilnehmerin aus dem Bezirk ist die Marktmusikkapelle Edelschrott, ihr Auftritt ist um 14 Uhr. Eine Marschshow der Polizeimusik Steiermark um 16 Uhr wird einer der Höhepunkte der Veranstaltung sein.

© KLZ / Dunst Schauplatz der Veranstaltung ist das Gestüt Piber

Vor der beeindruckenden Kulisse des Gestüts präsentieren die teilnehmenden Kapellen präzise Formationen, kreative Show-Elemente und musikalische Höchstleistungen. Für das Publikum bietet sich die Gelegenheit, Blasmusik einmal von einer ganz besonderen Seite zu erleben – dynamisch, abwechslungsreich und mitreißend.