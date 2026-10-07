Kärntner Polizisten nach Wien: Attraktives Angebot, aber mit Haken

Das Modell „Wien auf Zeit“ ermöglicht Kärntner Polizisten den früheren Berufseinstieg. Aber das Ganze funktioniert nicht ohne Haken.

Kärntner haben die Chance, in Wien Polizisten „auf Zeit“ zu werden. Nach fünf Jahren können sie nach Kärnten zurückkehren

380 Bewerber, 25 Plätze – so die Zahlen beim Aufnahmeverfahren im September. Das heißt: Wer in Kärnten zur Polizei will, braucht aktuell eine ausgezeichnete Aufnahmeprüfung. Genau für jene, die trotz guter Ergebnisse keinen Ausbildungsplatz bekommen, gibt es nun einen Ausweg: für fünf Jahre ab in die Bundeshauptstadt.

Das klingt grundsätzlich nach einer guten Chance. Zwei Jahre Ausbildung, drei Jahre Dienst in Wien, danach die – zumindest offiziell – garantierte Rückkehr nach Kärnten. Doch wie attraktiv ist das Modell tatsächlich?

In Kärnten nicht, in Wien dann schon

Als Anwärter kommen jene Personen infrage, „die sich im Auswahlverfahren als besonders geeignet erwiesen haben, aufgrund der begrenzten Zahl an Ausbildungsplätzen aber nicht aufgenommen werden konnten“, erklärt Polizei-Sprecher Werner Pucher. In Wien herrsche Personalmangel, dort benötige man keine so hohe Punktezahl bei der Aufnahmeprüfung. Der wesentliche Vorteil von „Wien auf Zeit“ bestehe also darin, dass geeignete Bewerberinnen und Bewerber ihren Polizeiberuf früher ergreifen können, anstatt auf einen Ausbildungsplatz in Kärnten zu warten.

© Lpd Kärnten/m. Dexl Polizei-Sprecher Werner Pucher: „Der wesentliche Vorteil ist, dass geeignete Bewerberinnen und Bewerber ihren Polizeiberuf in Wien früher ergreifen können, anstatt auf einen Ausbildungsplatz in Kärnten zu warten.“

Auch für Reinhold Dohr, Landesvorsitzender der Kärntner Polizei-Gewerkschaft, überwiegen die Vorteile. „Ich stehe dem positiv gegenüber“, sagt er. Wer den Beruf unbedingt ergreifen wolle, bekomme damit eine Möglichkeit – statt möglicherweise auf unbestimmte Zeit auf einen Platz in Kärnten zu warten. Dazu komme die Erfahrung in einer Großstadt. Dohr weiß, wovon er spricht: Er selbst begann 1989 seine Polizeikarriere in Wien und blieb dort für neun Jahre.

© Kk Polizei-Gewerkschafter Reinhold Dohr: „Ich stehe dem positiv gegenüber“

Gerade fachlich sei das ein Gewinn. Die Vielfalt an Einsätzen, die unterschiedlichen gesetzlichen Materien und der Umgang mit verschiedensten Bevölkerungsgruppen seien in Wien deutlich ausgeprägter. Oder anders gesagt: Wer nach fünf Jahren nach Kärnten zurückkommt, bringt eben auch viel Praxiserfahrung mit.

Attraktiv, aber nicht ohne Haken

Ganz ohne Haken ist das Angebot allerdings nicht. Denn wer sich dafür entscheidet, verlegt für fünf Jahre seinen Lebensmittelpunkt nach Wien – bekommt dafür aber keinen eigenen Zuschuss. Weder eine generelle Unterstützung für die Wohnung noch für Heimfahrten ist vorgesehen. Die Teilnehmer erhalten ihre reguläre Besoldung samt Dienstzulagen. Günstigere polizeiinterne Wohnungen gibt es zwar – allerdings nur, wenn gerade eine frei ist. „Das fehlt leider. In diesen Bereichen würden wir uns natürlich mehr wünschen“, sagt Dohr. Er hält es für sinnvoll, wenn das Innenministerium hier künftig stärker unterstützt.

Es werde keiner von Kärnten nach Wien entsandt, sondern für Wien aufgenommen und dort wird der reguläre Dienst verrichtet: „Die Teilnehmer erhalten die reguläre Besoldung samt den jeweils zustehenden Dienstzulagen. Auch eine generelle Übernahme von Unterkunfts- oder Fahrtkosten ist einfach nicht vorgesehen“, erklärt Werner Pucher dazu.

„Dann ist das rechtlich bindend“

Auch eine frühere Rückkehr nach Kärnten ist nicht automatisch vorgesehen. Wer sich für „Wien auf Zeit“ entscheidet, bindet sich grundsätzlich für fünf Jahre. Erst danach sei die Rückkehr ins Heimatbundesland garantiert. Gerade diese rechtliche Absicherung ist für Dohr entscheidend: Der entsprechende Bescheid müsse von Beginn an klar regeln, wann die Versetzung zurück erfolgt. „Dann ist das rechtlich bindend.“

Attraktiv ist das Modell damit vor allem für jene, die möglichst schnell in den Polizeiberuf einsteigen wollen und bereit sind, dafür mehrere Jahre in Wien zu leben. Wer dagegen eng an Kärnten gebunden ist oder regelmäßig heimfahren will, muss wohl genauer rechnen.