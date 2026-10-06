Kärntner geriet mit Hand in laufende Kreissäge

Der 72 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Villach wurde schwer verletzt und ins UKH nach Klagenfurt geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde der Rettungshubschrauber angefordert

Schwere Verletzungen zog sich Montagmittag ein Mann (72) aus dem Bezirk Villach zu. Er war bei Holzarbeiten in Arnoldstein mit der linken Hand in eine laufende Kreissäge geraten.

Transport nach Klagenfurt

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.