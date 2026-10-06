Zeitumstellung im Oktober: Wann werden die Uhren zurückgestellt?

Die nächste Zeitumstellung steht bevor. Am Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht – und obwohl es nur eine Stunde ist, kann die Umstellung unseren Alltag spürbar beeinflussen. Auch 2026 endet die Sommerzeit wieder im Oktober. Am Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Bis dahin dauert es nicht mehr lange: Am 6. Oktober sind es noch 19 Tage bis zur Zeitumstellung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt damit wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die umgangssprachlich häufig als Winterzeit bezeichnet wird.

Wann ist die Zeitumstellung 2026?

Die Umstellung auf die Normalzeit findet jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober statt. 2026 fällt dieser Termin auf den 25. Oktober.

Dadurch gibt es eine Stunde zweimal. Die Nacht ist also eine Stunde länger als gewöhnlich. Gleichzeitig endet die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) und es gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Die nächste Zeitumstellung kommt dann im Frühjahr 2027. Dann werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt.

Vor oder zurück? So merken Sie sich die Richtung

Bei der Frage, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, geraten viele Menschen jedes Jahr kurz ins Grübeln. Ein paar einfache Eselsbrücken können helfen.

Gartenstuhl-Regel: Im Frühjahr werden die Gartenstühle herausgestellt – die Uhr wird vorgestellt. Im Herbst stellt man die Gartenstühle zurück – und auch die Uhr wird zurückgestellt.

„Im Winter hinter“: Der Spruch erinnert daran, dass die Uhr im Herbst eine Stunde zurückgeht.

Temperatur-Merksatz: Im Frühjahr steigen die Temperaturen und die Uhr geht vor, im Herbst sinken die Temperaturen und die Uhr geht zurück.

Welche Uhren müssen umgestellt werden?

Bei vielen modernen Geräten ist keine Handarbeit mehr notwendig. Smartphones, Tablets, Computer und zahlreiche Funkuhren stellen sich normalerweise automatisch auf die neue Zeit ein.

Anders sieht es bei klassischen Uhren aus. Analoge Armbanduhren, Wanduhren, Küchenuhren oder ältere digitale Geräte müssen häufig von Hand zurückgestellt werden.

Wer am Sonntagmorgen einen Termin hat, sollte trotzdem kurz kontrollieren, ob die Geräte die Zeit korrekt übernommen haben.

Wo werden die Uhren 2026 umgestellt?

In den meisten europäischen Ländern bleibt die zweimal jährliche Zeitumstellung auch 2026 bestehen. Innerhalb der Europäischen Union endet die Sommerzeit einheitlich am letzten Sonntag im Oktober.

Allerdings gibt es weltweit zahlreiche Länder, die ihre Uhren überhaupt nicht saisonal umstellen. Auch innerhalb Europas gibt es Ausnahmen. Island beispielsweise verzichtet auf die Umstellung zwischen Sommer- und Normalzeit. Russlandhat die saisonale Zeitumstellung ebenfalls bereits vor Jahren abgeschafft.

Warum gibt es die Zeitumstellung überhaupt?

Die Idee hinter der Sommerzeit war ursprünglich, das Tageslicht besser zu nutzen und dadurch Energie zu sparen. In Deutschland wurde die Sommerzeit erstmals 1916 eingeführt. Nach mehreren Änderungen und Unterbrechungen wurde sie 1980 wieder eingeführt.

Seitdem werden die Uhren regelmäßig im Frühjahr vor- und im Herbst zurückgestellt.

Der erhoffte Energiespareffekt ist allerdings umstritten. Zwar kann durch die zusätzliche Helligkeit am Abend weniger künstliches Licht benötigt werden. Gleichzeitig kann sich beispielsweise der Heizenergieverbrauch in den Morgenstunden erhöhen. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes fällt die tatsächliche Energieeinsparung insgesamt gering aus.

Heute wird die Sommerzeit deshalb vor allem mit der längeren Helligkeit am Abend begründet. Kritiker verweisen dagegen auf die Belastung für den Schlaf-Wach-Rhythmus und den Aufwand der zweimal jährlich notwendigen Umstellung.

Wie beeinflusst die Zeitumstellung den Körper?

Eine Stunde klingt zunächst nach wenig. Für die innere Uhr kann die Umstellung trotzdem spürbar sein. Unser Schlaf-Wach-Rhythmus orientiert sich nicht ausschließlich an der Uhrzeit, sondern auch an äußeren Signalen wie Licht und Dunkelheit.

Nach der Zeitumstellung können deshalb vorübergehend Müdigkeit, Schlafprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten auftreten. Wie stark die Auswirkungen ausfallen, ist individuell unterschiedlich.

Wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich außerdem mit möglichen Zusammenhängen zwischen Zeitumstellungen und beispielsweise Verkehrsunfällen oder Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Die Ergebnisse sind jedoch nicht eindeutig und unterscheiden sich unter anderem zwischen der Umstellung auf die Sommerzeit und der Rückkehr zur Normalzeit.

Als besonders problematisch gilt häufig die Umstellung im Frühjahr, weil dabei eine Stunde Schlaf verloren geht. Im Herbst ist die Situation umgekehrt: Die Uhr wird zurückgestellt, sodass theoretisch eine zusätzliche Stunde Schlaf zur Verfügung steht.

Was hilft bei der Umstellung?

Wer nach der Zeitumstellung Schwierigkeiten mit dem neuen Rhythmus hat, kann den Körper bei der Anpassung unterstützen.

Hilfreich sind vor allem:

- möglichst regelmäßige Schlafens- und Aufstehzeiten,

- viel Tageslicht, insbesondere am Morgen,

- ausreichend Bewegung an der frischen Luft,

- ein möglichst gleichmäßiger Tagesablauf.

Gerade das Tageslicht spielt eine wichtige Rolle für die innere Uhr und kann dabei helfen, den neuen Rhythmus schneller zu übernehmen.

Wird die Zeitumstellung 2026 abgeschafft?

Nein. Auch 2026 bleibt die Zeitumstellung bestehen.

Über ein Ende der halbjährlichen Umstellung wird in der Europäischen Union allerdings schon seit Jahren diskutiert. Die EU-Kommission schlug 2018 vor, die Zeitumstellung abzuschaffen. Das Europäische Parlament unterstützte 2019 grundsätzlich ein Ende des halbjährlichen Wechsels.

Eine endgültige Regelung ist bislang jedoch nicht zustande gekommen. Deshalb werden die Uhren auch 2026 wieder zweimal umgestellt.

Eine offene Frage wäre bei einer Abschaffung außerdem, welche Zeit künftig dauerhaft gelten soll. Eine ganzjährige Sommerzeit hätte den Vorteil, dass es an Sommerabenden länger hell bleibt. Im Winter würde die Sonne dafür morgens später aufgehen.

Eine dauerhafte Normalzeit – häufig als „Winterzeit“ bezeichnet – würde sich stärker am natürlichen Wechsel von Tag und Nacht orientieren. Dafür wäre es insbesondere im Sommer am Abend früher dunkel.