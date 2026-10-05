Furiose Schlussphase bescherte Frankreich klaren Sieg gegen Belgien

Bis zur 77. Minute noch mit 0:1 in Rückstand, fuhr Frankreich gegen Belgien in der Nations League einen letztlich klaren 4:1-Erfolg ein.

Frankreichs Fußballer sind auf dem besten Weg, das Viertelfinale der Nations League zu erreichen. Am Montag liefen Les Bleus in Paris gegen Belgien zwar fast 77 Minuten lang einem Rückstand nach, feierten schließlich aber dank dreier „Joker“ noch einen deutlichen 4:1-Erfolg in Gruppe 1 von Liga A. Drei Punkte dahinter zeigte Italien beim 3:1-Heimsieg über die Türkei, dass man wieder einigermaßen in die Spur gefunden hat.

In Saint-Denis mussten die Fans 77 Minuten warten, bis der erlösende Torjubel aufkam. Denn bis dahin waren die diszipliniert verteidigenden Belgier nach einem Bilderbuchkonter in der 31. Minute sogar auf Siegkurs gelegen. Dodi Lukebakio verwertete einen Zuckerpass von Romeo Lavia mit viel Gefühl und ließ sein Team auf den dritten Erfolg im vierten Spiel hoffen. Den holten sich schließlich aber die Franzosen mit drei Toren innerhalb von zwölf Minuten.

Erst brach Desire Doue den Bann für die dominanten Hausherren, wenig später legten Rayan Cherki (81.) und Michael Olise mit einem Doppelpack (88., 91.) nach. Das Trio war zu Beginn nur auf der Bank gesessen und von Teamchef Zinedine Zidane erst nach gut einer Stunde auf den Rasen geschickt worden. Belgien, das nach aufopfernder Arbeit im Finish nicht mehr Paroli bieten konnte, liegt mit sechs Punkten einen hinter Italien auf Rang drei.

Türkei weiter ohne Punkt

Die Italiener gingen gestärkt vom 1:1 in Frankreich ins Heimspiel gegen die Türkei, die im „Hinspiel“ in Bursa mit 1:4 untergegangen war. So deutlich wurde es in Bologna allerdings nicht ganz. Gianluca Scamacca (26.), Riccardo Calafiori (64.) und Pio Esposito (87.) erzielten die Treffer für die Azzuri, die sich zur Stundenfrist eines zeitweise recht offenen Duells den Ausgleich durch das erste Länderspieltor von Aral Simsir (61.) einfingen. Die Türkei wartet damit weiter auf den ersten Punkt.