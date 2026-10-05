Rund 30 Tote bei Bootsunglück in der DR Kongo

Bei einem Zusammenstoß zweier Boote auf dem Kongo-Fluss in der Demokratischen Republik Kongo sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen werden vermisst, wie der Innenminister der Provinz, Chrispin Mputu, mitteilte. Nur wenige Menschen hätten das Unglück überlebt. Der Unfall hatte sich bereits Sonntagabend in der Provinz Équateur im Westen des Landes ereignet.

Wie Mputu der dpa am Telefon bestätigte, stieß dabei ein Metallboot, von der Hauptstadt Kinshasa kommend, mit einem Holzboot zusammen. Dieses hatte in der Stadt Businga abgelegt. Die Suche nach Vermissten dauert an.

In der Demokratischen Republik Kongo kommt es immer wieder zu schweren Bootsunglücken. Als häufige Ursachen gelten Überladung und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Dabei sterben jedes Jahr Hunderte Menschen.