61-Jähriger in Kärnten mit Quad verunfallt

Ein 61-Jähriger ist am Montagvormittag im alpinen Gelände im Bezirk Wolfsberg in Kärnten nach einem Unfall mit einem Quad gestorben. Der Mann dürfte mit dem Fahrzeug zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben, berichtete die Polizei. Die Absturzstelle befand sich demnach etwa 500 Meter oberhalb der Talstation eines Liftes, bei dessen Bergstation Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.

Im Zuge dieser Wartungsarbeiten fuhr der 61-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg mit einem Quad von der Bergstation in Richtung Talstation. Nachdem er von seinen zwei Arbeitskollegen telefonisch nicht erreicht werden konnte, machten sich diese zu Fuß auf die Suche nach ihrem Arbeitskollegen. Die beiden fanden den Verunfallten, begannen sofort mit den Rettungsmaßnahmen und verständigten die Rettungskräfte. Der via Hubschrauber eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.