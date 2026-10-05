Hoher Schaden: Einbrecher wüteten in Geschäft in Völkermarkt

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Non-Food-Supermarkt eingebrochen. Sie rissen Leitungen aus Stromkästen heraus und schnitten einen Stahltresor auf.

Waren und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich haben Einbrecher übers Wochenende in einem Non-Food-Supermarkt im Bezirk Völkermarkt mitgehen lassen. Die Täter drangen gewaltsam ein und hinterließen großen Schaden. Unter anderem wurden Leitungen aus Stromkästen gerissen und ein Stahltresor aus seiner Verankerung geholt und vermutlich mit einem Schneidbrenner aufgeschnitten. Die Ermittlungen laufen.