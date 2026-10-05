„Letztes Aufgebot“ der Rotjacken empfängt KooKoo

Im CHL-Spiel gegen den finnischen Vizemeister (19.15 Uhr) fehlt Trainer Kirk Furey verletzungs- oder krankheitsbedingt voraussichtlich die halbe Mannschaft.

Wenn es kommt, dann meistens knüppeldick“ – so oder so ähnlich kann man die derzeitige Situation bei den Rotjacken bezeichnen. Denn statt einer leichten personellen Entspannung, dürfte sich der Kader für das CHL-Heimspiel gegen den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola erneut verkleinern. Schön langsam ist die rot-weiße Verletzten- bzw. Krankenliste länger als das tatsächliche Line-up, was den KAC nicht nur aktuell, sondern sogar mittelfristig treffen könnte.

Sebastian Dahm (Saisonende), Fabian Hochegger, Jacob Hudson (beide Langzeitausfälle), Simeon Schwinger, Matt Fraser sowie mittlerweile auch Travis St. Denis sind verletzt. Dazu kommen mit Jan Mursak, Clemens Unterweger und Raphael Herburger zumindest drei erkrankte Akteure. Durchaus möglich, dass sich diese Liste bis zum Spiel sogar noch verlängert. „Unser dünnes Line-up soll keine Ausrede für die letzten Niederlagen sein, aber es erschwert es uns, gewisse Automatismen zu entwickeln, wenn sich die Aufstellung quasi täglich ändert“, gesteht Thimo Nickl, der gestern beim Training einer von wenigen Spielern war, die aufs Eis gingen.

Wie tatsächlich der Kader gegen die Finnen ausschauen wird, werden die Trainer selbst wohl erst knapp vor dem Spiel wissen. Eine mögliche Variante wäre es, Florian Vorauer eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Statt des mittlerweile nominellen Einser-Goalies könnte Youngster Patrick Müller sein Debüt in der „Ersten“ geben. Dazu besteht die Möglichkeit, dass neben Nicklas Micelli, Ben Öfner und Gerrit Böhs noch weitere AlpsHL-Spieler hochgezogen werden.

„Die letzten Spiele (Anm.: drei Niederlagen in Serie) waren nicht sehr rosig, haben nicht gespielt, was wir eigentlich wollen. Die jetzige Situation ist auf der anderen Seite aber auch eine gute Gelegenheit für die jungen Spieler in Rollen zu schlüpfen, die sie sonst nicht bekleiden“, meint Nickl und ergänzt: „Wir wollen das CHL-Spiel dazu nutzen, einen ersten Schritt in die richtige Richtung zu setzen, auch wenn es alles andere als einfach wird.“

Vor allem Goalie Vorauer betreffend sollten die Trainer ob der Dichte an Spielen im Oktober (zwölf Partien) eine gute Balance finden, dem 26-Jährigen genügend Pausen gönnen. Denn ein Neuzugang in den nächsten Tagen ist laut Oliver Pilloni (noch) nicht in Sicht: „Der Markt gibt derzeit nichts wirklich Passendes her und Schnellschuss wird es keinen geben.“