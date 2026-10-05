St. Veit: Freyung nach „Rekordwiesenmarkt“ eingeholt

Am Montag um 19 Uhr wurde die Freyung wieder eingeholt. Mit der feierlichen Zeremonie enden die zehn Tage des 663. Wiesenmarkts.

Es war ein Wiesenmarkt, wie es ihn schon lange nicht mehr gegeben hat. Durchwegs angenehme Temperaturen und kein Tröpfchen fiel vom Himmel. Auch am Montagabend, bei der feierlichen Einholung der Freyung, hatte niemand Regen zu befürchten. Dankbarkeit und Stolz prägten die Ansprachen der Politik.

„Wir freuen uns, einen positiven Abschlussbericht geben zu können. Wettertechnisch wurden wir verwöhnt“, verkündete Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ) und ergänzte, dass das Wetter „mehrere Hunderttausend Marktbesucher“ auf das Gelände gelockt hätte. Neuerungen, wie der zusätzliche Krämermarkttag oder die neuen Fahrgeschäfte, seien „fantastisch angenommen worden.“

„Es war heuer so etwas wie ein Rekordwiesenmarkt – natürlich dem Wetter geschuldet. Wenn das Wetter gut ist, ist die Stimmung gut“, unterstrich Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) in seiner Rede.

Traditionell wurde die Freyung wieder von der Bürgerlichen Trabantengarde zurück zum St. Veiter Rathaus begleitet. Der Wiesenmarkt hat in der Nacht zum Dienstag noch bis 1 Uhr offen. Danach heißt es wieder: knapp ein Jahr warten. Am 25. September 2027 geht es wieder auf die Wiesn.