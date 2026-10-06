Feldkirchner Wirtschaft wurde durch Glücksforscherin motiviert

Beim jüngsten Austausch der Feldkirchner Wirtschaft wurden Themen, wie günstige Rahmenbedingungen, besprochen. Auch eine Glücksforscherin hielt einen Vortrag.

Unter dem Namen „Matinee am See“ lud die WK-Bezirksstelle Feldkirchen am Sonntag zum Wirtschaftsempfang in die CMA (Carinthische Musikakademie) ein. Zahlreiche Unternehmer folgten dieser Einladung und nutzten das herbstliche Ambiente am Ossiacher See für einen persönlichen Austausch.

Unter den Gästen war auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), der selbst aus Bodensdorf stammt und somit eng mit dem Bezirk verbunden ist. „Als Bodensdorfer ist es für mich etwas Besonderes, hier am Ossiacher See mit vielen bekannten aber auch neuen Gesichtern aus der heimischen Wirtschaft zusammenzukommen. Ich kenne die Stärke und Vielfalt der Betriebe im Bezirk und weiß, wie viel Einsatz dahintersteckt. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze vor Ort, sorgen für Wertschöpfung in der Region und tragen dadurch wesentlich dazu bei, dass sich unsere Bezirke wirtschaftlich weiterentwickeln können“, betonte Schuschnig.

Große Verantwortung

Auch WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich die Bedeutung der Betriebe für die Region: „Betriebe müssen jeden Tag Entscheidungen treffen – oft unter schwierigen Rahmenbedingungen und mit großer Verantwortung. Gerade deshalb braucht es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Mitarbeiter und in verlässliche Rahmenbedingungen. Dieses Vertrauen ist eine wichtige Grundlage dafür, dass Unternehmer mutig bleiben und Zukunft gestalten.“

Eine starke regionale Wirtschaft lebt auch davon, dass man miteinander im Gespräch bleibt, sich vernetzt und gemeinsam an guten Rahmenbedingungen arbeitet. — Sebastian Schuschnig , Landesrat

Beim Wirtschaftsempfang hatten die Gäste die Gelegenheit, sich branchenübergreifend zu vernetzen, aktuelle Themen anzusprechen und Kontakte innerhalb der regionalen Wirtschaft zu pflegen. Auf dem Programm stand unter anderem auch eine Keynote der Glücksforscherin Maike van den Boom mit dem Titel „Sind Unternehmer:innen die glücklicheren Menschen?“.

Abschließend betonte der Wirtschaftslandesrat: „Eine starke regionale Wirtschaft lebt auch davon, dass man miteinander im Gespräch bleibt, sich vernetzt und gemeinsam an guten Rahmenbedingungen arbeitet. Gerade dafür sind solche Veranstaltungen so wertvoll.“