Edeldielen Manufaktur aus Fürstenfeld insolvent

Die Firma Edeldielen Manufaktur GmbH aus Fürstenfeld meldete ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an. 17 Dienstnehmer und 65 Gläubiger sind betroffen.

In der Burgauer Straße in Fürstenfeld ist die Edeldielen Manufaktur GmbH beheimatet und bekannt für die Produktion und den Handel mit Holz- bzw. Parkettböden. Nun stellt das Unternehmen am Landesgericht Graz den Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt.

Ursache für die Insolvenz sollen die seit einiger Zeit rückläufigen Umsätze auf der einen Seite und die gestiegenen Kosten auf der anderen Seite sein. Insgesamt sind 17 Dienstnehmer betroffen. Die Insolvenz betrifft zudem 65 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten betragen rund 800.000 Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Das Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden.

Produktion soll geschlossen werden

Geplant sind allerdings massive Umstrukturierungen. Während der Bereich „Produktion“ komplett geschlossen werden soll, will man den Handel mit Holz- und Parkettböden weiter fortführen. Ein Teil der Produktion wurde davor bereits nach Ungarn ausgelagert. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, sagt Herma Jonke von Insolvenz Graz zum konkreten Fall.