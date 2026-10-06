Maschinenring eröffnet Biomasseheizwerk in Krottendorf-Gaisfeld

Am vergangenen Samstag wurde das Heizwerk offiziell in Betrieb genommen. Zehn landwirtschaftliche Betriebe aus der Region liefern das Waldhackgut.

Bereits seit dem Jahr 2009 betreibt der Maschinenring am Standort Krottendorf-Gaisfeld ein Biomasseheizwerk. Durch zusätzliche Gemeindeobjekte, Wohnanlagen und private Abnehmer stieß die bestehende Anlage an ihre Kapazitätsgrenzen. „Mit dem Neubau wurde nun die Grundlage für die weitere Entwicklung der regionalen Wärmeversorgung geschaffen“, teilt der Maschinenring mit. Herzstück der Anlage ist ein Biomassekessel mit 500 Kilowatt Leistung, auch ein zweiter Kessel kann bei einem weiteren Ausbau eingebaut werden.

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Im ersten Betriebsjahr würden rund 1.800 Schüttraummeter Waldhackgut benötigt, informiert der Maschinenring – diese kommen zu 100 Prozent von Mitgliedern aus der Region. Rund zehn landwirtschaftliche Betriebe bilden aktuell die Lieferbasis. „Mit unseren Biomasseheizwerken verbinden wir vieles, wofür der Maschinenring steht: Zusammenarbeit, regionale Wertschöpfung und zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für unsere bäuerlichen Mitglieder“, sagt Sepp Wumbauer, Landesobmann des Maschinenring Steiermark.