Leider hat sich am Montag entlang der Conrad-von-Hötzendorf Straße erneut ein Unfall ereignet: Nach ersten Informationen prallte ein Radfahrer gegen eine Bim. Und: Polizeieinsatz bei Bimtunnel am Hauptbahnhof.

Neben dem Polizeibus lehnt ein Fahrrad, auf der Straße wenige Meter davor leuchten frische Markierungen: Noch sind keine Details bekannt – doch leider ist es entlang der Conrad-von-Hötzendorf Straße in Graz erneut zu einem Unfall gekommen: Nach ersten Informationen prallte am Montagnachmittag ein Radfahrer auf Höhe Brockmanngasse gegen eine Bimgarnitur. Wie es zu dem Unfall kam und wie es vor allem dem Radfahrer geht, war vorerst nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um kurz nach 16 Uhr. Vorübergehend mussten daher die Linien 4 und 5 in der Steyrergasse sowie auf dem Jakominiplatz wenden, ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Gegen 16.30 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

1 / 2 Bodenmarkierungen als Spuren des Unfalls © Saria

Leider kein Einzelfall

Diese Strecke war leider in der Vergangenheit wiederholt Schauplatz tragischer Unfälle: So war im September 2025 eine sehbehinderte 59-jährige Grazerin von einer Straßenbahn überrollt und getötet worden – sie hatte unmittelbar hinter einem Holding-Fahrzeug die Straße überquert und dabei offenbar eine herannahende Straßenbahn übersehen. Und im August 2024 starb ein vierjähriger Bub, nachdem er ebenfalls auf der Conrad-von-Hötzendorf Straße von einer Straßenbahn erfasst worden war. Das Kind wurde zunächst noch reanimiert, erlag jedoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Polizei im Einsatz, Bims stehen

Indes stehen am heutigen Montag um kurz nach 17 Uhr erneut Grazer Bims still, dieses Mal in der Annenstraße: „Aufgrund eines Polizeieinsatzes in der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof können die Linien 1,3,6,7 und 17 derzeit nicht wie gewohnt fahren“, meldet die Holding Graz. „Die Linien wenden von Westen kommend in der Asperngasse, zwischen Asperngasse und Jakominiplatz ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.“