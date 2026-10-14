Jobkiller KI? Die beste Strategie für Mitarbeiter und Firmen

Drei Personalexperten verraten, wie Arbeitnehmer für den Jobmarkt attraktiv bleiben und auf welche Fähigkeiten es in Zukunft wirklich ankommen wird.

Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Einerseits klagt die Wirtschaft über den Fachkräftemangel, andererseits gibt es Kündigungswellen und steigende Arbeitslosenzahlen. Michael Kosutnik, Professor für Personal und Organisation an der Hochschule Kärnten, erklärt: „Wir waren bisher noch nie in so einer Phase, in der beides parallel stattfindet: Unternehmen also in einem Bereich Arbeitskräfte abbauen müssen und in einem anderen Fachkräfte finden müssen.“ Es sei eine herausfordernde Situation. Denn die Firmen investierten einerseits viel in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bemühten sich als Arbeitgeber attraktiv zu sein, haben aber auch Beschäftigte, die nicht flexibel genug seien. Darüber hinaus befinden sich die Organisationen selbst im Umbruch.

Faktor Mensch

Die Künstliche Intelligenz (KI), die Aufgaben übernehmen und Jobs ersetzen kann, spielt bei diesem Wandel eine wesentliche Rolle. Nichtsdestotrotz hat der Mensch als Arbeitskraft keineswegs ausgedient, ist Ursula Liebhart, Professorin für Personal und Organisation an der Hochschule Kärnten, überzeugt. Mit einem entscheidenden Nachsatz: „Die Menschen brauchen mehr Kompetenz im Bereich KI.“ Um ihrer Funktion als „human in the loop“ – also der Kontrolle von automatisierten und KI-gestützten Systemen gerecht zu werden. Die Verantwortung für diese Kompetenz könne jedoch nicht nur der Arbeitgeber allein schultern, betont Liebhart. Jeder einzelne brauche die Bereitschaft und müsse dafür auch die Verantwortung nehmen, laufend zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

© Markus Traussnig Michael Kosutnik, Ursula Liebhart und Christian Mörtl (v.l.)

„Gerade älteren Arbeitnehmern fällt das nicht immer leicht“, sagt Christian Mörtl, Personalentwickler bei der Kelag. Junge hätten hingegen oft das technische Rüstzeug, aber noch nicht genug Erfahrung. Ein Teil der Lösung sind generationenübergreifende Teams, in denen man voneinander lernt und auch zugeben darf, etwas noch nicht zu können oder zu wissen. Das gelte auch für die Führungskräfte, für die zunehmend lebensphasenorientierte Führung – also die Berücksichtigung, dass Kollegen zum Beispiel einen Pflegefall in der Familie haben oder in der Menopause sind – relevant ist.

Keine Schubladen

Davor, Beschäftigte zu „schubladisieren“, warnt Liebhart, eindringlich. Das biologische Alter allein sei kein Indikator für das Potenzial von Arbeitskräften. Fünf Jahre vor der Pension könne jemand noch immer offen und neugierig sein, während es jemand Junges am Anfang seiner Karriere nicht ist. Wie auch Kosutnik und Mörtl plädiert sie dafür, am Arbeitsplatz Zeit fürs Lernen und Entwicklung zu schaffen. Die drei Experten, die im Vorstand des vor fünf Jahren gegründeten Netzwerkes „People Experience Community“ mit über 100 HR-Spezialisten tätig sind, gehen davon aus, dass das Modell jung bei einem Arbeitgeber zu beginnen und nach Jahrzehnten bei diesem in Pension zu gehenkünftig völlig ausgedient hat. Selbst die Branche und der Tätigkeitsbereich werde sich mehrmals in einer Karriere ändern. Darauf müssen sich Firmen und Bildungseinrichtungen einstellen und auch offener dafür werden.

Selbstdenken betrachten die drei als eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen im Arbeitsleben künftig brauchen werden. „Leider wird das Selbstdenken im Bildungssystem zu wenig gefordert“, sagt Kosutnik. Statt Bravsein müsse Mut belohnt werden. Dafür spricht sich auch Liebhart aus. Berufseinsteigern rät sie dazu, möglichst viel auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Selbst berufliche Umwege könnten wertvoll sein, indem man etwa einen realistischen Blick auf einen Job gewinnt.