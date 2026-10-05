Am 8. Oktober findet in Söding ein Hauskultur-Konzert statt

Erich Oskar Huetter spielt am Violoncello und Paul Gulda an Orgel und Keyboard. Stattfinden wird das Konzert in der Sebastianikirche in Söding.

Die Sebastianikirche in Kleinsöding wird am Donnerstag, 8. Oktober, von 19 bis 21 Uhr Schauplatz eines Konzertes, das zusammen von LebensGroß und Hauskultur veranstaltet wird. Auftreten werden der Cellist Erich Oskar Huetter mit seinem Violoncello und Paul Gulda an Orgel und Keyboard. „Das Programm entsteht spontan und bleibt bewusst offen", kündigt Hauskultur an. Rechnen dürfen Gäste aber etwa mit Musik von Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns oder Friedrich Gulda. Karten und weitere Informationen gibt es online unter hauskultur.at.

LebensGroß ist mittlerweile langjähriger Partner der Hauskultur, zum vierten Mal findet ein solches Konzert im Schulterschluss statt. Im Zuge des Konzerts gibt es immer auch musikalische Workshops in der Tagesbegleitung von LebensGroß in Söding. Denn: „Musik verbindet“.