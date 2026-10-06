Jauntaler Betrieb bald in TV-Sendung zu sehen

Die Familie Nuart von der Bio-Käserei Nuart aus Mittertrixen wurde für die Sendung „Ich, Bauer – Mein Hof darf nicht sterben!“ auf ServusTV begleitet.

Das Jahr 2026 ist für die Familie Nuart und die Bio-Käserei vulgo Hafner aus Mittertrixen im Bezirk Völkermarkt ein besonderes Jahr. Denn in diesem Jahr feiert der Betrieb sein 40-jähriges Bestehen. Im Jahr 1989 begannen Margit und Seppi Nuart mit fünf Milchschafen und einem Rezept – heute sind ihre Produkte wie Joghurt, Topfen und Käse längst über die Grenzen von Kärnten hinaus bekannt und durchaus begehrt. Und die Anzahl der Mutterschafe ist auf 150 angewachsen.

1 / 2 Daniel Jäger-Nuart, Eva-Maria Nuart und ihr Bruder Martin Nuart © ServusTV / Mediacreation

Mittlerweile wird die Landwirtschaft in zweiter Generation von der ältesten Tochter, Eva-Maria Nuart, und ihrem Ehemann, Daniel Jäger-Nuart, betrieben. Eva-Maria führt die Käserei weiter und ihr Mann kümmert sich um die Tiere und den Ackerbau. Ein Team von ServusTV hat die Familie bei der Übergabe ihres Hofes an die nächste Generation begleitet. „Im Grunde wollten wir nicht viel ändern, aber vielleicht ein paar Sachen entspannter sehen“, sagt Eva-Maria Nuart, die mit ihren Kindern, Ehemann und den Eltern am Hof lebt. Zu sehen ist der Beitrag bei der Sendung „Ich, Bauer – mein Hof darf nicht sterben!“ am Sonntag, dem 11. Oktober ab 20.15 Uhr auf ServusTV.