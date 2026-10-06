Fotos von Donald Trump mit Staatschefs aus Südosteuropa sorgen im Netz für wilde Spekulationen: Auf allen Fotos erscheint Trump absolut identisch.

Fotos von US-Präsident Donald Trump, die ihn neben Staats- und Regierungschefs aus Südosteuropa zeigen, sorgen aktuell für viel Aufsehen und wilde Spekulationen in sozialen Medien. Das Netz fragt sich: „Ist das Trump oder ein Pappaufsteller?“

Es handelt sich um Fotos, die während eines offiziellen Empfanges des US-Präsidenten am Rande der 81. Tagung der UN-Generalversammlung in New York Ende September gemacht wurden. Geteilt wurden die Fotos dann etwa zur selben Zeit – Anfang Oktober – auf den Plattformen Instagram und X.

Etwa von Tamara Vučić, Ehefrau von Aleksandar Vučić, bis vor kurzem noch Präsident von Serbien, auf Instagram. Sowie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Hristijan Mickoski, dem Regierungschef von Nordmazedonien, Edi Rama, Ministerpräsident von Albanien, Albin Kurti, dem Premierminister Kosovos, und Nicușor Dan, dem Präsidenten von Rumänien.

Absolut identisch?

Alle Fotos haben eines gemeinsam: Donald Trump wirkt auf jedem absolut identisch. Der US-Präsident zeigt immer dasselbe breitaufgezogene Lächeln, dieselbe Körperhaltung und dieselbe Geste mit gleich angewinkeltem rechten Arm und geballter Faust mit erhobenem Daumen. Im Netz tauchte bald die Behauptung auf, die Politiker hätten gar nicht neben dem mächtigsten Mann der Welt posiert, sondern hätten sich neben einem Pappaufsteller Trumps ablichten lassen.

Nachdem die Aufregung in sozialen Medien immer größere Kreise zog, sahen sich die Büros der Staatsmänner mittlerweile gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Aus Rumänien heißt es, dass das auf "X“ veröffentlichte Foto authentisch sei und den US-Präsidenten persönlich zeige.

Zudem wurde erläutert, warum die politischen Vertreter aus Südosteuropa erst Tage nach dem Empfang und etwa zur gleichen Zeit die Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt hatten: „Sie wurden vom offiziellen Fotografen des Weißen Hauses aufgenommen und erst nach der Bearbeitung und Freigabe an die Vertreter der am Empfang teilnehmenden Länder übermittelt“, heißt es aus dem Büro des rumänischen Präsidenten.

Bilder, die im Netz aufgetaucht sind und beweisen sollen, dass man aus anderer Perspektive erkennen könne, dass es sich um einen Pappaufsteller Trumps gehandelt habe, erklärte man als KI-generierte Fakes.

Aleksandar Vučić und Donald Trump

Nicușor Dan und Donald Trump

Edira Rama und Donald Trump

Albin Kurti und Donald Trump

Hristijan Mickoski und Donald Trump