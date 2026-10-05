Peter Kaiser erhielt Großes Goldenes Ehrenzeichen der Steiermark

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) würdigte am Montag seinen früheren Kärntner Amtskollegen, Peter Kaiser (SPÖ).

In der Aula der Alten Universität verlieh Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) am Montag im Rahmen eines Festaktes das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern an Kärntens Landeshauptmann a. D. Peter Kaiser (SPÖ).

Es dauerte nicht lange, bis das Wort „Koralmbahn“ fiel: „Sichtbares Symbol und infrastruktureller Meilenstein des Zusammenwachsens unserer beiden Bundesländer ist die Koralmbahn“, so Kunasek. „Einen großen Beitrag zum Gelingen dieses Jahrhundertprojekts, insbesondere der nachhaltigen Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Kärnten und der Steiermark, leistete Peter Kaiser.“

Dankesworte von Peter Kaiser

Sichtlich gerührt bedankte sich Kaiser, der sein Amt am 31. März 2026 zurückgelegt hat, für diese Auszeichnung: „Ich bin der Steiermark sehr verbunden. Uli, die Frau an meiner Seite, ist die Tunnelpatin des unsere beiden Bundesländer verbindenden Koralmtunnels. Einer Jahrtausendchance für Kärnten und für die Steiermark.“ Was Kaiser zudem verriet: „Die wenigsten werden wissen, dass ich zu einem Sechzehntel Steirer bin. Meine Großmutter stammte aus Stainz“, so der Ausgezeichnete.

Unter den Ehrengästen bei der Verleihung befanden sich neben Familienmitgliedern und Freunden auch zahlreiche Wegbegleiter: Etwa Staatssekretär Jörg Leichtfried, der amtierende Landeshauptmann von Kärnten, Daniel Fellner, der Landeshauptmann-Stellvertreter von Kärnten, Martin Gruber, der Erste Landtagspräsident von Kärnten, Andreas Scherwitzl, der Dritte Landtagspräsident von Kärnten, Günter Leikam, die ehemaligen steirischen Landeshauptleute Christopher Drexler und Hermann Schützenhöfer, Superintendent Wolfgang Rehner und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und andere mehr.