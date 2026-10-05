Innenminister verspricht Verbesserungen an Brucker Polizeiposten

Grobe Missstände am Brucker Polizeiposten erschweren Polizistinnen und Polizisten den Dienst. Innenminister Gerhard Karner machte sich am Freitag ein Bild.

Legionellen im Sanitärbereich der Damen, Risse an den Wänden, mangelhafte Videoüberwachung der Gewahrsamszellen. Der denkmalgeschützte Brucker Polizeiposten ist in die Jahre gekommen und müsste laut Insidern aufgrund diverser Missstände dringend saniert werden. Die Polizei hat diese, wie berichtet, bereits an das Innenministerium weitergeleitet, am vergangenen Freitag machte sich nun Minister Gerhard Karner selbst ein Bild von der Lage am Posten.

Dort trat Karner mit den Beamtinnen und Beamten sowie mit Vertretern der Bezirks- und Landespolizeikommanden sowie der Politik ins Gespräch, die betonten, wie wichtig der Standort der Polizeiinspektion in der Innenstadt für die Bürgerinnen und Bürger sei. Die Bediensteten brachten zudem vor, welche Maßnahmen aus ihrer Sicht notwendig sind, um das Gebäude funktional und nachhaltig zu verbessern und die Arbeitsbedingungen vor Ort zeitgemäß zu gestalten.

© Stadt Bruck Beim Besuch an der Polizeidienststelle wurden die Missstände thematisiert

„Bundesminister Gerhard Karner sagte dabei rasche Maßnahmen zur Verbesserung für die dortigen Bediensteten zu. Dieses klare Signal wurde vor Ort sehr positiv aufgenommen und als wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Standorts gewertet", heißt es in einer Aussendung der Stadt Bruck.

FPÖ will dranbleiben

Politisch hat die FPÖ die Missstände bereits in einer parlamentarischen Anfrage aufgegriffen, der Langenwanger Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer wandte sich zudem mit einem offenen Brief an Karner. Über die Zusage zeigt sich Könighofer unter Betonung des Einsatzes der FPÖ prinzipiell erfreut, hält aber auch fest: „Entscheidend ist, dass diesen Zusagen weitere Maßnahmen folgen und die dringend notwendige Sanierung konsequent vorangetrieben wird. Unsere Polizisten verdienen zeitgemäße und ordentliche Arbeitsbedingungen – dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen."