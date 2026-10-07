Findelkind, Firmenchef, Visionär: Die Story Manfred Hohensinners

Als Baby legt ihn der Bruder an der Klosterpforte ab und rettet ihm so das Leben. Heute steht der Oststeirer Manfred Hohensinner an der Spitze von Österreichs größtem Obst- und Gemüsekonzern. In „Wilde Zeiten“ verschriftlicht Hohensinner seine Geschichte – und seine Philosophie.

August 1963, Stubenberg am See, Oststeiermark: Der Vater, ein schwerer Alkoholiker, wütet. Er fantasiert, bildet sich ein, das Baby, erst ein paar Tage alt, sei nicht von ihm. Der damals zwölfjährige Bruder reagiert geistesgegenwärtig. Er spürt den Furor, die Gewaltbereitschaft und versteckt sich gemeinsam mit dem Neugeborenen am Heuboden des Bauernhofs. Als der Vater volltrunken einschläft, macht er sich auf den Weg zum nahen Franziskanerinnenkloster und legt das Baby dort an der Türschwelle ab.

So beginnt vor 63 Jahren das Leben Manfred Hohensinners, heute einer der bedeutendsten Köpfe in Österreichs Gemüse- und Obsthandel. „Gerettet“ vom eigenen Bruder, sagt Hohensinner. Denn: „Unser Vater wollte mich ermorden!“ Drastische Worte, zweifelsohne, ein Satz, „den man nicht so leicht dahinsagt“, schreibt Manfred Hohensinner in seinem neuen Buch „Wilde Zeiten“. Dass er später just als einziger der drei Söhne dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten sein wird, ist die Ironie des Schicksals.

© edition A „Wilde Zeiten“: Das neue Buch von Manfred Hohensinner

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Hohensinner wächst schließlich auf einem Bergbauernhof im Naturpark Pöllauer Tal auf. Seinen Ziehvater nennt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung „mein größtes Vorbild“. Dessen Bescheidenheit und Zufriedenheit, ein Leben im Einklang mit der Natur, hätten tiefe Spuren hinterlassen. Unternehmerisch beginnt die Geschichte Hohensinners mit einer Dörrobstanlage Ende der 1990er-Jahre am Heimathof in Rabenwald.

Das konstante Trio

Als wichtige Wegbegleiter kristallisieren sich früh die Landwirte Hans Schwarzenhofer und Franz Städtler heraus. 2002 wird das Trio gemeinsam die Frutura gründen, 24 Jahre später zählen sie knapp 1000 Beschäftigte. 270.000 Tonnen Obst und Gemüse verlassen die Drehscheiben in Hartl und Vorchdorf pro Jahr.

„Wilde Zeiten“, der Titel des Buchs, steht aber nicht nur für die persönliche Lebensgeschichte Manfred Hohensinners. Es geht auch um die Philosophie jenes Mannes, der in den letzten Jahrzehnten die Vermarktung von Obst und Gemüse in Österreich so stark prägte. Der sich einem Streben nach Masse, billigen Preisen und schnellem Nutzen entgegenstellt. Der schon die „hässliche Dörrbirne“ (Hohensinner) als Produktmuster aufhübscht, mit Schleife und Botschaft verpackt, um den Wert des Lebensmittels in den Mittelpunkt zu rücken.

1 / 4 Zehn Jahre lang jobbte Manfred Hohensinner als Fernfahrer © Privat

Ein unkonventioneller Zugang wird zum Markenzeichen des Mannes, der zehn Jahre lang als Fernfahrer jobbt. Zu einem wichtigen Treffen mit Spar in Wien rückt Hohensinner gemeinsam mit dem Pöllauer Pfarrer Raimund Ochabauer, weitaus bekannt als steirischer Don Camillo, an. „Passt‘s mir auf meine Bauern auf“, richtet er den Spar-Verantwortlichen aus. Diese sollten sich daran halten. Bis heute ist Spar wichtigster Handelspartner der Frutura.

Als wahrer Marathon entpuppt sich das Projekt, Paradeiser, Gurken & Co in Bad Blumau mit Energie aus der Tiefe zu beheizen und so ganzjährig auf heimischem Boden zu produzieren. Die erste Bohrung misslingt, das Projekt avanciert zur „Existenzbedrohung“, wie Hohensinner sagt. Selbst bezahlt er „für Bad Blumau einen hohen Preis“, der Alkohol drängt sich zurück ins Leben. „Was mich am Ende gerettet hat, war das Laufen“, schreibt Hohensinner mit Blick auf die „ungefähr vierzig Kilometer“, die er jetzt Woche für Woche abspult. In Blumau zieht erst Jubelstimmung auf, als die zweite Bohrung sämtliche Erwartungen übertrifft. Heute gilt die Thermal-Gemüsewelt als europaweites Vorzeigeprojekt. „Es findet fast jeder gut, auch die, die es vorher so schlecht fanden“, sagt Hohensinner.

1 / 2 Manfred Hohensinner © Bastian Welzer

Mit dem gerne zugeschriebenen Titel des „Visionärs“ fremdelt der Oststeirer. Eher sei er ein „frühsehender Realist“, erzählt der einstige Bergbauer. „Mir genügt oft ein Bild und ein Wort – und schon ist das Projekt im Kopf fertig. Ich seh, wie es funktioniert. Aber halt 15 Jahre im Voraus.“

Die Frage nach dem Wasser

Welche Themen ihn und die heimische Landwirtschaft perspektivisch beschäftigen? „Die entscheidende Frage ist: Wo hab ich Wasser, wie schütze ich es und wie kann ich es zur Verfügung stellen“, sprudelt es aus dem 63-Jährigen. „Obst- und Gemüseproduktion funktioniert nur noch im Einklang mit Hochtechnologie. Wir müssen uns von der Nostalgie verabschieden“, sagt der umtriebige Oststeirer.

Obst- und Gemüseproduktion funktioniert nur noch im Einklang mit Hochtechnologie. Wir müssen uns von der Nostalgie verabschieden. — Manfred Hohensinner

Außerdem gelte es genauer hinzusehen, wo sich tatsächliche Gunstlagen befinden und welche Sorten zukunftsfit sind. Hohensinner: „Wir müssen uns mit dem Klima mitverändern“. Ob das bedeutet, dass wir bald großflächig Oliven anbauen? Nischen werde es immer geben, antwortet der Querdenker. Um dann schnell wieder zu einer seiner zentralsten Botschaften zurückzukehren: „Aber ich würde mich eher auf das konzentrieren, das bei uns beheimatet ist – und auch künftig beheimatet werden kann.“